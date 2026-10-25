Racing Bulls met ses deux voitures en Q3, Lawson s’est sacrifié pour Lindblad

En plus d’afficher des performances impressionnantes, Racing Bulls a montré un bel esprit d’équipe ce samedi à Austin. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont tous les deux atteint la Q3 du GP des Etats-Unis, et le Néo-Zélandais n’a pas défendu sa chance pour que son équipier, touché par une pénalité de 5 places sur la grille, en grappille déjà une automatiquement.

Lawson a confirmé cela après la séance, expliquant que le plan était écrit depuis le début de la journée, et qu’il s’est sacrifié sans trop de tristesse. Selon lui, même s’il avait devancé une McLaren ou une autre voiture des top teams, il n’aurait rien fait de cette place gagnée et il s’élancera quand même neuvième.

"On a décidé que si les deux voitures allaient en Q3, avec la pénalité d’Arvid, je ne roulerais pas. Car même si on se qualifie devant un des pilotes des équipes de pointe, on ne fait pas vraiment la course avec eux" explique Lawson, qui avait toutefois réussi sa stratégie pneumatique.

"C’est dommage car j’ai réussi à sortir de la Q1 avec un train de pneus, et nous avons tenu ça jusqu’à la Q3 donc j’aurais pu avoir une bonne chance. Malheureusement... ou plutôt par chance, on a maintenant plein de trains de pneus pour demain."

"On essaiera d’avoir une bonne course demain, je crois que Pierre partira juste à côté de moi, donc ce sera sûrement très serré, mais on avait un bon rythme de longs relais vendredi, donc on verra ce qu’on peut faire."

Lindblad sera donc 14e sur la grille puisqu’il s’est classé neuvième de la séance et reculera de cinq positions. Il se félicite d’avoir devancé Lawson en Q2 aussi mais admet que c’était inattendu compte tenu du week-end qu’il a passé.

"Ce n’était pas facile du tout, j’étais plus lent que Liam tout le week-end, et en Q1 il était huit ou neuf dixièmes plus rapide que moi, donc ce n’était pas un long fleuve tranquille" raconte le Britannique.

"Mais quand ça comptait, j’ai réussi à tout mettre bout à bout, faire un très bon tour et tirer le maximum. Je suis content pour tout le monde de mon côté du garage, ça n’était pas une semaine facile mais on a fait le travail quand ça comptait."

"Je ne sais pas où je commencerai car d’autres pilotes ont des pénalités, mais il y a des opportunités au premier virage, ça a toujours été impressionnant à regarder donc je pense qu’il y aura des opportunités."

"Ce qui est bien avec ce circuit, c’est qu’avec les gros freinages et la piste large, il y a beaucoup d’opportunités de dépasser. On va étudier les longs relais de vendredi et essayer d’être rapides, et si on a un bon rythme ça devrait aller."