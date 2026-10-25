’J’aurais pu être dans le top 3’ : Russell est frustré de sa sixième place
Le pilote Mercedes F1 déplore une Q3 ratée à Austin
George Russell a signé le sixième temps de la séance qualificative du Grand Prix des Etats-Unis, et il admet avoir été frustré par sa Q3, durant laquelle il n’a pas réussi à signer le même temps que lors de la deuxième partie des qualifications. Le pilote Mercedes F1 explique que c’est ce qui lui a coûté une meilleure place, et il pense qu’il aurait pu être au niveau de Kimi Antonelli et des pilotes Red Bull.
C’est son équipier qui a signé la pole position devant Max Verstappen et Isack Hadjar, et Russell s’est qualifié entre les Ferrari et les McLaren. Il rappelle que son meilleur rythme absolu était bien plus rapide.
"Les qualifications étaient correctes, pour être honnête, jusqu’au Q2 avant qu’on arrive au Q3. Franchement, j’ai simplement fait deux mauvais tours et c’est là qu’on en est. Évidemment, Kimi a fait un super boulot" a déclaré Russell.
"Je pense que j’aurais pu être dans le top 3. Je veux dire, mon tour en Q2 était environ deux dixièmes et demi plus rapide que ce que j’ai réalisé en Q3. Mais c’est évidemment pas assez bon de mon côté.
Interrogé sur ses ambitions pour la course, il n’exclut pas de signer un bon résultat : "Je pense que ce sera une longue course, il se passe beaucoup de choses ici à Austin. La stratégie joue un rôle, donc il y a encore des opportunités."
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