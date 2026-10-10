Gasly avoue avoir ’choisi le mauvais métier’ à cause de l’avion

Les déplacements font partie intégrante du quotidien des pilotes de Formule 1, contraints de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres chaque saison pour suivre le calendrier du championnat du monde. Mais pour Pierre Gasly, ces voyages représentent une contrainte particulièrement désagréable lorsqu’ils nécessitent de prendre l’avion. Le Français a ainsi profité de la proximité géographique entre la Malaisie et Singapour pour effectuer le trajet par la route, révélant au passage à quel point il déteste voler et préfère garder les pieds sur terre.

Après le Grand Prix de Malaisie disputé à Sepang, les pilotes ont pris la direction de Singapour pour la manche suivante du championnat. Si l’avion constitue habituellement le moyen de transport privilégié dans le paddock, certains ont choisi une solution différente pour rejoindre la cité-État.

Valtteri Bottas s’est notamment distingué en effectuant le trajet à vélo, fidèle à sa passion pour le cyclisme. Pierre Gasly a lui aussi décidé d’éviter l’avion, mais le pilote Alpine a opté pour une solution nettement moins sportive : la voiture.

Une différence qui n’a pas échappé au Français, lequel s’est amusé de son temps de parcours comparé à celui du Finlandais.

"Je suis arrivé un peu plus vite que Valtteri," a-t-il plaisanté.

Le trajet entre la Malaisie et Singapour lui a demandé moins de 5 heures, un temps de déplacement qu’il a volontiers accepté pour éviter de prendre un vol supplémentaire.

Derrière cette décision se cache toutefois une véritable aversion pour les voyages aériens, que Gasly explique notamment par son inconfort à l’idée de ne pas maîtriser la situation.

"Cela nous a pris quatre heures et demie, mais je ne suis pas un grand amateur d’avion. Je n’aime pas être dans les airs sans avoir le contrôle. Je me sens beaucoup plus en sécurité sur la terre ferme."

"Chaque vol me retire des années de vie"

Le pilote Alpine n’est d’ailleurs pas le seul membre du plateau à éprouver ce sentiment. Gabriel Bortoleto a également reconnu ne pas apprécier les déplacements en avion, malgré leur caractère incontournable dans une discipline aussi internationale que la Formule 1.

Pour Gasly, cette appréhension est suffisamment importante pour influencer ses choix de transport dès qu’une alternative raisonnable se présente.

Le Français ne cherche pas à minimiser son aversion pour l’avion. Au contraire, il reconnaît volontiers que son métier, avec ses nombreux déplacements intercontinentaux, n’est probablement pas le plus adapté à quelqu’un qui éprouve un tel malaise à l’idée de voler.

"Je déteste prendre l’avion, je déteste absolument ça. Il est clair que j’ai choisi le mauvais métier, parce que chaque vol me retire des années de vie. Alors, chaque fois que je peux éviter de prendre l’avion, je le fais."