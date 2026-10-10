Antonelli à Monaco ? Les choses mises au clair après les propos du prince Albert II

Alors que Kimi Antonelli s’impose comme l’une des nouvelles figures majeures de la Formule 1, sa situation personnelle fait également parler en dehors des circuits. Le leader du championnat du monde, actuellement pilote Mercedes, pourrait-il prochainement rejoindre Monaco, où résident déjà de nombreux pilotes de la grille ? Une récente déclaration du prince Albert II a alimenté les spéculations concernant un éventuel déménagement de l’Italien. Mais son père, Marco Antonelli, vient de refroidir cette hypothèse, assurant que la famille n’envisage aucun changement dans l’immédiat.

L’origine de cette rumeur remonte à une récente interview accordée par le prince Albert II de Monaco au quotidien italien Corriere della Sera. Le souverain monégasque y a évoqué la possibilité de voir le jeune pilote Mercedes s’installer en Principauté.

"Kimi Antonelli envisage lui aussi de s’installer à Monaco," a-t-il déclaré.

Une affirmation qui a rapidement suscité des interrogations sur les intentions du pilote italien, installé à Saint-Marin depuis 2024.

Mais son père Marco Antonelli a tenu à clarifier la situation. Interrogé par le quotidien Resto del Carlino, il a assuré qu’aucun déménagement n’était actuellement prévu, tout en exprimant son étonnement face à l’origine de ces informations.

"Nous sommes bien ici et nous n’avons pas besoin de changer quoi que ce soit pour le moment. Nous ne savons pas qui a lancé cette rumeur. Je vis à Saint-Marin depuis sept ans et mon fils s’y est toujours plu."

Cette mise au point vient donc tempérer les propos du prince Albert II, sans pour autant exclure définitivement la possibilité d’un changement de résidence à plus long terme.

À seulement 20 ans, Kimi Antonelli connaît une ascension remarquable en Formule 1, au point d’occuper actuellement la tête du championnat du monde. Mais malgré cette exposition croissante, le pilote Mercedes semble particulièrement attaché à son cadre de vie actuel.

Installé à Saint-Marin depuis 2024, il avait lui-même évoqué les avantages de cette résidence dans de précédentes déclarations, insistant notamment sur la tranquillité qu’il y trouve.

"Je me suis installé ici et je dois dire que je suis vraiment heureux. C’est très paisible. Plus le temps passe, plus j’apprécie cet endroit."

Ces propos rejoignent ceux de son père et témoignent de l’attachement du jeune Italien à la petite république enclavée dans le territoire italien.

La question de son éventuel départ a d’ailleurs suscité des réactions au-delà du cercle familial, jusqu’au sein des autorités de Saint-Marin.

Rossano Fabbri, secrétaire d’État de la République, est lui aussi intervenu pour relativiser les informations faisant état d’un possible déménagement vers Monaco.

Selon lui, rien ne permet actuellement d’affirmer que le pilote Mercedes aurait pris une décision en ce sens.

"Il n’existe aucun élément attestant qu’Antonelli ait décidé de nous quitter. Les aspects économiques et fiscaux jouent naturellement un rôle, mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer ces choix."

Cette dernière précision fait notamment référence aux considérations financières et fiscales qui peuvent influencer le choix de résidence des sportifs de haut niveau, Monaco étant une destination particulièrement prisée dans le paddock de Formule 1.