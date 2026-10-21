Ferrari est gonflée à bloc pour Austin avec des évolutions et une livrée ’technique’ incroyable !

Ferrari aborde le Grand Prix des Etats-Unis sur la lancée de deux podiums consécutifs, obtenus par Lewis Hamilton à Sepang et Charles Leclerc à Singapour. Pour la course texane, leurs SF-26 arboreront une livrée spéciale créée en collaboration avec HP, mais le team aura surtout à cœur de faire oublier les récents couacs stratégiques qui ont coûté cher, alors que les performances étaient plutôt encourageantes.

Dans ce week-end qui inclut aussi des combinaisons spéciales pour les pilotes, l’objectif sera évidemment de briller en matière de résultats autant que de performances, avec une SF-26 évoluée, et Fred Vasseur espère un week-end réussi.

"Après deux week-ends encourageants en Asie, au cours desquels nous avons inscrit de solides points, nous entamons maintenant la tournée américaine de la saison à Austin. Le Circuit des Amériques est l’un des tracés les plus exigeants du calendrier, combinant des types de virages très différents" indique Vasseur.

"Nous avons travaillé dur pour bâtir sur les progrès montrés lors des dernières courses et notre objectif ce week-end est de réaliser une autre prestation solide dans tous les domaines de l’équipe. Nous avons hâte de courir devant les passionnés supporters américains et de tirer le meilleur parti de la SF-26."

Quel est le concept de cette livrée ? Il s’inspire de l’idée que chaque Ferrari naît d’un trait tracé sur le papier. La livrée intègre des esquisses, des dessins techniques et des graphismes rappelant des plans d’ingénierie - des éléments habituellement dissimulés sous la carrosserie finale - rendant ainsi un hommage visuel aux designers, ingénieurs et techniciens dont le travail est à l’origine de chaque prouesse en matière de performance.

Le design présenté à Austin place le processus de développement lui-même au premier plan, célébrant le travail accompli bien avant qu’une voiture n’atteigne le circuit. Des éléments de conception, confinés d’ordinaire aux carnets de croquis, aux modèles CAO et aux documents techniques, deviennent ici partie intégrante de l’apparence du véhicule, offrant un aperçu du chemin parcouru, du concept initial jusqu’à la compétition (voir la vidéo et d’autres photos ci-dessous).

Le projet a nécessité une étroite collaboration entre les équipes de Ferrari à Maranello et les spécialistes de HP. De nombreuses phases de test et d’ajustement ont permis de garantir une reproduction précise des graphismes détaillés sur les surfaces complexes d’une monoplace de Formule 1, tout en répondant aux exigences rigoureuses d’un week-end de course.

La technologie HP Latex a été utilisée pour reproduire, sur les voitures de course, des motifs complexes inspirés de plans techniques ; une démarche qui s’inscrit dans la continuité des travaux d’innovation menés conjointement par la Scuderia Ferrari et HP à travers de précédentes livrées spéciales.

"La livrée présentée à Austin célèbre non seulement la performance, mais aussi la créativité, l’expertise et la quête constante d’innovation qui unissent la Scuderia Ferrari et HP. En dévoilant les étapes habituellement invisibles du développement, elle illustre la manière dont la créativité, l’ingénierie et l’innovation se conjuguent pour transformer des idées en performance. Dévoilée à l’occasion de l’un des événements les plus importants et les plus suivis de la Formule 1, cette livrée spéciale réunit, sur le sol américain, la tradition d’innovation de Ferrari et le leadership technologique de HP," indique le communiqué.

Ferrari a donné la parole à Stefano Luparia, ingénieur des nouvelles monoplaces depuis plus de dix ans au sein de l’équipe de Maranello, et qui a expliqué les défis liés à la création de cette décoration spéciale .

"Il y a eu de nombreux défis dans le développement de la livrée spéciale pour Austin, couvrant à la fois les aspects créatifs et techniques du projet" a déclaré Luparia, qui détaille les processus technologiques utilisés.

"D’une part, nous avons dû transformer le concept développé en collaboration avec le Ferrari Design Studio en une solution pouvant être appliquée concrètement, en l’adaptant aux surfaces complexes et aux exigences aérodynamiques de la voiture."

"D’autre part, nous avons travaillé en étroite collaboration avec HP pour introduire des technologies d’impression innovantes qui n’avaient encore jamais été utilisées dans cette application spécifique."

"Mon rôle a été de coordonner et de valider tous les aspects techniques du projet, en veillant à ce que nos objectifs de performance soient atteints et que la livrée soit correctement appliquée sur les voitures pour le Grand Prix des États-Unis."

Le travail effectué avec HP lui a montré les avantages d’un tel partenaire, qui a pu apporter des outils spécifiques dans cette livrée.

"Avoir à nos côtés un partenaire de classe mondiale tel que HP est extrêmement important. Les percées les plus significatives se produisent lorsque différents domaines d’expertise et de perspectives se réunissent pour relever un défi commun."

"Cette collaboration nous permet d’expérimenter de nouvelles technologies et de développer des solutions de plus en plus avancées et performantes. C’est précisément grâce à cette approche que nous pouvons remettre en question les conventions existantes et continuer à repousser les limites de l’innovation."

L’Italien raconte son histoire au sein de la Scuderia, et la manière dont il est arrivée dans l’équipe à Maranello, avant d’évoluer dans la hiérarchie de la structure.

"Je travaille pour la Scuderia Ferrari depuis 2015. Mon parcours a commencé par un stage lié à ma thèse universitaire, ce qui m’a donné l’opportunité d’entrer dans un environnement unique et très stimulant."

"Au fil des ans, j’ai occupé plusieurs rôles, débutant dans la conception châssis avant de passer à mon poste actuel dans la conception du concept nouvelle voiture. Ferrari est mon rêve depuis l’enfance, et pouvoir aujourd’hui contribuer non seulement à la performance mais aussi, en partie, au style de nos voitures est une source de grande fierté."

"Il est passionnant de voir une idée débuter dans le monde numérique, évoluer à travers des mois de travail d’équipe, et finalement prendre la piste devant des millions de fans à travers le monde."