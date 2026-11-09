Wolff salue ’l’humilité et la détermination’ des femmes et hommes de Mercedes F1

Mercedes F1 a égalé la troisième place au palmarès des équipes ce dimanche en remportant sa neuvième couronne des constructeurs, revenant ainsi à égalité avec Williams. C’est d’autant plus un accomplissement attendu que l’équipe n’avait pas eu cette réussite depuis 2021 et avait vécu une période compliquée durant l’ère des voitures à effet de sol.

Toto Wolff n’a pas caché sa joie d’accéder de nouveau à la plus grande des distinctions pour une équipe de Formule 1 et d’aller chercher ce titre devant Ferrari, Red Bull et McLaren qui ont régulièrement été devant entre 2022 et 2025.

"Remporter le championnat du monde est une grande fierté pour chaque membre de notre équipe. La Formule 1 est avant tout une aventure humaine. Si les trophées sont remis sur le circuit, le succès, lui, se construit dans nos usines, nos salles de réunion, sur nos simulateurs, dans nos ateliers, et grâce à chaque individu qui contribue à notre performance."

"Ce qui me réjouit le plus, c’est de voir ces efforts récompensés. Les hommes et les femmes de Brackley et de Brixworth ont prouvé, une fois de plus, ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des talents travaillent ensemble, avec humilité, détermination et un objectif commun. Tout au long de la saison, ils se sont battus pour chaque point, chaque amélioration et chaque opportunité."

"Cette réussite a également été rendue possible par la solidité des partenariats qui entourent notre équipe. Petronas nous accompagne depuis plus d’une décennie et demeure un pilier essentiel de notre performance. Leur expertise, leur capacité d’innovation et leur approche collaborative nous tirent vers le haut au quotidien, qu’il s’agisse du développement de nos carburants et lubrifiants de course, ou de leurs travaux sur des technologies de carburants durables avancées, qui contribueront à façonner l’avenir du sport automobile et de la mobilité."

"Nous sommes tout aussi reconnaissants envers Mercedes-AMG et l’ensemble du groupe Mercedes-Benz pour leur soutien indéfectible et leur confiance en notre travail, ainsi qu’envers INEOS pour son engagement auprès de notre équipe et de nos ambitions à long terme. À leurs côtés, notre réseau de partenaires internationaux nous apporte l’expertise, la technologie et le soutien nécessaires pour évoluer au niveau requis afin de disputer les championnats du monde."

"Nous allons savourer ce succès, car chacun a amplement mérité ce droit. Puis, très rapidement, nous nous tournerons vers le prochain défi. C’est cette mentalité qui a façonné notre équipe et qui continuera de nous faire avancer. C’est plus que jamais crucial, car l’après-midi n’a pas été de tout repos pour nous."

"Nous avions le rythme nécessaire pour gagner, mais nous avons rencontré des difficultés lors des phases de transition. Nous aurions évidemment préféré conclure de manière plus convaincante, mais, au bout du compte, nous avons récolté les points dont nous avions besoin. Les dernières courses ont parfois été éprouvantes, et celle du Brésil ne fut pas une exception ; il y a donc beaucoup à analyser et à améliorer."

"Cela n’enlève rien, toutefois, à tout ce que cette équipe a accompli tout au long de la saison. Nous avons entamé l’année de manière extrêmement solide, ce qui nous a offert les bases nécessaires pour franchir la ligne d’arrivée. Je suis incroyablement fier de chacun des membres de cette organisation."

"Il nous a fallu plusieurs années pour revenir au sommet, ce qui a exigé une détermination immense et un travail acharné de la part de tous, à Brackley comme à Brixworth. Peu d’équipes sont parvenues à se relever d’une telle période pour renouer avec la victoire. Ce championnat appartient à chaque personne au sein de cette équipe."

La marque y voit la réussite d’un laboratoire

Ola Källenius, PDG de Mercedes Benz, a expliqué que le contexte rend ce titre encore plus savoureux, puisque l’équipe qui représente la firme a réussi à dominer dès l’entame d’une nouvelle réglementation.

"Remporter le championnat du monde des constructeurs de Formule 1 signifie beaucoup pour moi, et encore plus pour tous ceux qui se sont autant investis cette saison. Le fait que l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1 y soit parvenue dans un contexte marqué par un règlement entièrement nouveau rend ce triomphe d’autant plus spécial."

"C’est la preuve éclatante que la compétition automobile est profondément ancrée dans l’ADN de la marque Mercedes-Benz. Il s’agit d’excellence en ingénierie au plus haut niveau, et je me réjouis que le monde entier ait pu en être témoin."

Jörg Burzer, directeur technique en chez du groupe Mercedes Benz, a lui aussi noté que la réussite de l’équipe montre les bons choix effectués par la marque, et que c’est la validation d’un laboratoire technique de pointe.

"Le règlement de 2026 a bouleversé presque tous les aspects : le groupe propulseur, le châssis et l’aérodynamisme. Décrocher le titre des constructeurs dans un tel contexte confirme que la Mercedes W17 constitue un ensemble technique exceptionnel."

"La Formule 1 est notre laboratoire de développement le plus rapide. Les enseignements que nous y tirons en matière d’efficacité, de technologie hybride et de rapidité de développement profitent directement à nos voitures de série."

"C’est précisément pour ce transfert de savoir-faire que nous participons à la compétition. Et avant tout, la course est un travail d’équipe. Je suis extrêmement fier de cette équipe, ainsi que de la passion et du dévouement qui ont rendu ce succès possible."

Une course décevante mais un objectif rempli

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, regrette une course difficile pour George Russell et Kimi Antonelli au Brésil : "La course a été difficile et riche en rebondissements ; au final, nous n’avons pas su tirer pleinement parti des opportunités qui se présentaient."

"Kimi semblait en bonne position en début de course, affichant un rythme solide tant avec les pneus intermédiaires qu’avec les pneus tendres, mais une sortie de piste a compromis sa course. Nous devons par ailleurs analyser les problèmes d’équilibre inhabituels qu’il a signalés après être passé aux pneus slicks."

"George a lui aussi fait preuve d’un bon rythme à plusieurs reprises, notamment avec les pneus tendres, mais il a également rapporté des soucis d’équilibre similaires qui l’ont pénalisé. Les 4e et 5e places ne constituent pas, loin s’en faut, la manière dont nous aurions souhaité décrocher le championnat ; toutefois, nous avons accompli ce qui était nécessaire, et la performance globale a révélé des signes encourageants."

"Remporter le championnat des constructeurs est l’aboutissement de milliers d’heures de travail fournies par des collaborateurs dans toute l’organisation. Si les résultats sont visibles sur le circuit, une grande partie de la performance découle des efforts, de l’expertise et de l’engagement des équipes basées à Brackley et Brixworth."

"Cette saison a exigé un investissement considérable de la part de chacun. Nous avons dû faire évoluer la voiture, résoudre des problèmes, répondre à nos concurrents et tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui s’est présentée à nous. La manière dont l’ensemble de l’organisation a collaboré pour relever ces défis est tout simplement impressionnante."

"En tant qu’ingénieurs, nous sommes constamment tournés vers les améliorations possibles et les prochaines étapes, mais des moments comme celui-ci sont importants. Tous les membres de cette équipe peuvent éprouver une immense fierté pour ce qu’ils ont accompli. Remporter un championnat des constructeurs est l’un des défis les plus complexes dans le monde du sport ; c’est une récompense que chaque membre de cette équipe mérite amplement."