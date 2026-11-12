Bottas toujours dans l’incertitude face à la montée en puissance de Herta

Valtteri Bottas sait désormais que Colton Herta dispose de toutes les qualifications nécessaires pour prétendre à un baquet en Formule 1, mais le Finlandais ignore encore quelles conséquences cette évolution pourrait avoir sur son propre avenir chez Cadillac. L’Américain vient en effet d’obtenir les 40 points indispensables à la délivrance de sa Super Licence, après plusieurs mois d’efforts de la part du constructeur américain. Si Bottas assure que son contrat doit normalement lui permettre de poursuivre l’aventure en 2027, il reconnaît que certaines incertitudes demeurent.

L’obtention de la Super Licence de Colton Herta pourrait-elle remettre en question l’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac ? Le Finlandais, qui a rejoint la nouvelle écurie américaine pour son arrivée en Formule 1 en 2026, ne dispose pas encore de toutes les garanties concernant sa présence sur la grille la saison prochaine.

Herta a franchi une étape déterminante dans son ambition de rejoindre la catégorie reine du sport automobile en atteignant les 40 points nécessaires à l’obtention de sa Super Licence lors des essais libres du Grand Prix du Brésil.

Cette qualification représente l’aboutissement d’un long travail mené par Cadillac pour permettre au pilote américain de remplir les critères imposés par la FIA.

Pour Bottas, cette nouvelle situation ne devrait théoriquement pas modifier les plans de l’équipe, même s’il reconnaît les efforts considérables déployés en faveur de Herta.

"Normalement, rien ne devrait changer pour l’avenir", a expliqué le Finlandais.

"Mais il est évident que beaucoup d’efforts ont été consacrés à lui permettre d’obtenir sa Super Licence."

À 26 ans, Colton Herta se trouve à un moment charnière de sa carrière.

L’Américain a longtemps été considéré comme un candidat sérieux à une arrivée en Formule 1, mais l’absence de Super Licence constituait jusqu’à présent un obstacle majeur à la concrétisation de cette ambition.

Sa deuxième place au championnat IndyCar en 2024 lui avait permis d’obtenir 30 points sur les 40 requis, constituant une part essentielle de son total.

Les efforts entrepris depuis par Cadillac, notamment à travers sa participation à des séances d’essais libres, lui ont finalement permis de réunir les points manquants.

Bottas reconnaît parfaitement l’importance de cette étape pour Herta, qui pourrait ne pas bénéficier d’une nouvelle occasion de rejoindre la Formule 1 si le projet actuel n’aboutissait pas.

"Je peux le comprendre. C’est maintenant ou jamais pour lui d’obtenir sa Super Licence", a déclaré le Finlandais.

"Mais pour l’avenir, je ne sais pas."

Herta estime lui aussi que sa chance pourrait être unique

De son côté, Colton Herta ne cache pas que son ambition de rejoindre la Formule 1 pourrait se jouer dans les prochains mois.

L’Américain avait récemment employé des termes presque identiques à ceux de Bottas pour évoquer l’importance de cette opportunité.

Après plusieurs années passées en IndyCar, il considère qu’un retour dans le championnat américain pourrait compromettre définitivement ses chances d’accéder à la F1.

"Je ne pense pas pouvoir retourner en IndyCar et avoir ensuite une autre chance en Formule 1", avait-il expliqué.

"Je pense que Cadillac m’a témoigné une grande confiance en me permettant de participer à ces séances d’EL1. Ils ont investi beaucoup de ressources pour me préparer à occuper un baquet en Formule 1."

Valtteri Bottas insiste toutefois sur un élément important : son accord avec Cadillac porte sur plusieurs saisons.

Le Finlandais considère donc que son avenir doit normalement s’inscrire dans la continuité de son engagement initial avec l’équipe américaine.

Mais il avait récemment reconnu que sa présence en 2027 restait soumise à l’approbation du conseil d’administration de Cadillac. Cette condition signifie que son contrat pluriannuel ne constitue pas, à lui seul, une garantie définitive de titularisation pour la saison prochaine. La situation demeure donc encore très ouverte.