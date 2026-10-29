Colapinto veut retrouver ’la chance’ à Mexico avec un week-end ’fluide’

Franco Colapinto espère tourner la page après un week-end décevant à Austin pour signer un meilleur résultat au Grand Prix du Mexique ce week-end. Le pilote Alpine F1 avait en effet subi une pénalité pour des nouveaux composants moteur puis avait été accroché en course, ce qui lui avait grandement compromis ses chances de bon résultat.

Cependant, il veut réussir à surmonter ces difficultés en allant chercher un meilleur résultat sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, et il explique en plus être un grand fan de la ville et du circuit, ce qui le motive encore plus à réussir son week-end.

"Il y a toujours un apprentissage, on trouve toujours des choses chaque week-end. C’était évidemment décevant, mais je suis confiant que ce week-end sera meilleur, que nous allons améliorer les choses" a déclaré Colapinto.

"On a besoin de retrouver une bonne chance et un déroulement plus fluide des choses, sans pénalité et bien meilleur. J’espère qu’on aura un bien meilleur week-end ici à Mexico, j’adore ce circuit, j’adore cet endroit, donc je suis impatient."

Interrogé sur les défis du week-end à venir, il explique que l’altitude conditionne évidemment tout le fonctionnement de la voiture, et en particulier du moteur hybride, en plus de l’aéro et du grip.

"Il y a beaucoup de choses à comprendre, avec l’altitude et les turbos c’est très piégeux. C’est donc différent des autres années et de ce qu’on voit sur d’autres circuits, il y a donc des choses à découvrir, et ceux qui optimiseront le plus vite leurs voitures seront les plus rapides."

Même si Kimi Antonelli n’est pas présent dans le paddock aujourd’hui, son nom revient sans cesse – ce qui est logique, étant donné qu’il est en bonne position pour décrocher le titre ce week-end.

Interrogé au sujet de son rival, Colapinto a expliqué qu’ils n’avaient pas couru ensemble durant leur jeunesse – Antonelli étant nettement plus jeune que la plupart des autres pilotes du plateau – avant d’ajouter :

"C’est une très belle histoire et, honnêtement, il a accompli un travail remarquable cette année. Quand on voit à quel point il a progressé et évolué depuis la saison dernière, c’est vraiment impressionnant. Bravo à lui, évidemment, ainsi qu’à toute l’équipe."

"Il s’est imposé comme le favori dès les premières courses, et il a su le rester, malgré toute la pression que cela implique. Vous savez à quel point il est difficile de se retrouver aux avant-postes dans un championnat de type Formule 1 pour la première fois de sa vie, surtout à un âge aussi précoce."