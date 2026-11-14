Apple TV veut étendre la diffusion de la F1... bientôt en France ?

Apple TV pourrait progressivement devenir un acteur majeur de la diffusion de la Formule 1 à l’échelle internationale. Alors que le géant américain vient d’entamer son partenariat exclusif de cinq ans avec le championnat aux États-Unis, Stefano Domenicali confirme qu’Apple souhaite désormais se positionner sur d’autres marchés. Une perspective accueillie favorablement par Liberty Media, qui voit dans l’arrivée d’un nouvel acteur puissant un moyen de renforcer la concurrence pour les droits télévisés. La F1 n’envisage toutefois pas de confier l’ensemble de sa diffusion mondiale à une seule plateforme et entend conserver une stratégie adaptée à chaque territoire, alors que plusieurs contrats importants ont récemment été prolongés.

L’arrivée d’Apple TV dans le paysage audiovisuel de la Formule 1 pourrait ne constituer qu’une première étape. Depuis le début de la saison 2026, la plateforme du groupe américain détient les droits exclusifs de diffusion du championnat aux États-Unis, dans le cadre d’un accord conclu pour cinq ans.

Mais alors que ce partenariat en est encore à ses débuts, Apple manifeste déjà son intérêt pour d’autres territoires.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a confirmé que le groupe technologique pourrait chercher à obtenir de nouveaux contrats de diffusion lorsque des opportunités se présenteront sur les marchés internationaux.

Pour la F1, l’accord américain représente déjà une occasion importante d’élargir son audience, notamment auprès des jeunes spectateurs.

Domenicali a ainsi décrit ce partenariat comme une "opportunité incroyable" de toucher davantage les 18-24 ans aux États-Unis, une catégorie particulièrement stratégique pour le développement du championnat.

Mais l’intérêt d’Apple pourrait aller bien au-delà du seul marché américain.

Interrogé sur la possibilité de voir Apple TV se porter candidate à l’acquisition de droits de diffusion de la Formule 1 dans d’autres pays, Stefano Domenicali a répondu sans ambiguïté.

"La réponse est oui", a affirmé le dirigeant italien.

"Parce qu’ils comprennent vraiment que, potentiellement, et c’est du moins une partie de nos discussions, s’il existe des opportunités sur d’autres marchés, ils les saisiront."

"Et parce qu’ils voient, comme nous pouvons le constater, que cet effet pourrait être encore plus important à l’avenir, même si, comme nous l’avons toujours dit, notre stratégie n’est pas d’avoir un seul partenaire média principal dans le monde entier. Nous devons nous assurer de maximiser les opportunités dont nous disposons, marché par marché."

Cette approche signifie que la Formule 1 entend continuer à négocier ses droits de diffusion en fonction des caractéristiques et des opportunités commerciales propres à chaque territoire.

De là à ce que l’on ait la F1 sur Canal+ et Apple TV en France en même temps, il y a encore de l’eau qui va couler sous les ponts. Mais Apple pourrait devenir un diffuseur important dans plusieurs pays sans nécessairement remplacer l’ensemble des partenaires historiques du championnat.

Domenicali ne doute cependant pas de la volonté du groupe américain de se positionner dès que les conditions le permettront.

"Oui, ils le feront dès que cette opportunité se présentera à eux."

Liberty Media se félicite d’un partenariat supérieur aux attentes

L’enthousiasme de Stefano Domenicali rejoint celui exprimé par Derek Chang, président de Liberty Media, la société mère de la Formule 1.

Lors d’un événement intitulé Formula One’s Premium Playbook, le dirigeant a dressé un bilan particulièrement positif des premiers mois de collaboration avec Apple.

"Nous nous attendions à avoir un excellent partenaire. Apple a fait exactement ce que nous pensions et, franchement, même mieux."

"C’est de notoriété publique. Il s’agit d’un contrat de cinq ans et nous avons pleinement l’intention d’entretenir un excellent partenariat avec eux pendant cette période, et, espérons-le, au-delà."

Derek Chang a expliqué pourquoi l’intérêt d’Apple pour d’autres territoires représentait une évolution favorable à Liberty Media.

Même lorsque le groupe américain ne remporte pas un contrat, sa présence parmi les candidats potentiels peut contribuer à renforcer la concurrence entre les diffuseurs.

Pour la Formule 1, cette concurrence constitue un levier important au moment de négocier la valeur de ses droits télévisés.

Chang a d’abord insisté sur la complémentarité entre les deux marques.

"Pour être plus précis, l’association entre la marque Apple et la F1 est très complémentaire pour les deux parties."

"Ensuite, il y a probablement l’aspect produit... Dans son ensemble, ce produit a probablement dépassé les attentes."

"Et enfin, vous savez, le fait qu’Apple soit un candidat potentiel sur d’autres marchés est utile, même si nous ne choisissons pas nécessairement de travailler avec eux sur ces marchés. Le simple fait de rendre ces marchés plus concurrentiels est bénéfique du point de vue de la demande."

Les ambitions internationales d’Apple doivent toutefois composer avec un paysage audiovisuel dans lequel plusieurs contrats majeurs ont récemment été renouvelés pour de longues périodes.

En mai 2026, la Formule 1 a notamment annoncé une prolongation de cinq ans de son partenariat avec Sky pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Dans le même temps, le contrat de Sky Italia a été étendu jusqu’en 2032, assurant au groupe une présence durable sur le marché italien.

La F1 a également prolongé plusieurs accords importants avec beIN Sports. En Asie, le contrat du diffuseur court désormais jusqu’à la fin de la saison 2030. Ses accords couvrant le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la Turquie restent quant à eux en vigueur jusqu’en 2033.

D’autres marchés européens disposent également de contrats à long terme. DAZN détient ainsi les droits de diffusion de la Formule 1 en Espagne, en Andorre et au Portugal jusqu’en 2030. De son côté, Viaplay possède un accord couvrant les Pays-Bas et les pays nordiques jusqu’à la fin de l’année 2029.

Pour la France, Canal+ possède les droits jusqu’en 2029.

L’intérêt croissant des diffuseurs pour la Formule 1 intervient dans un contexte de progression continue des audiences télévisées du championnat.

Stefano Domenicali a notamment souligné que cette dynamique s’était poursuivie au troisième trimestre 2026.

"La croissance des audiences télévisées mondiales s’est poursuivie au troisième trimestre, plusieurs événements, notamment les Grands Prix d’Italie et des Pays-Bas, ayant enregistré des progressions à deux chiffres en pourcentage."

Cette évolution constitue sans aucun doute un argument commercial important pour la F1 au moment de négocier ses futurs contrats...