Vettel révèle les doutes de BMW à son sujet malgré un contrat en cours

Avant de devenir quadruple champion du monde de Formule 1 avec Red Bull, Sebastian Vettel aurait pu construire une carrière bien différente sous les couleurs de BMW. Le constructeur allemand, qui l’avait accompagné dans ses premières années, lui avait même promis contractuellement un volant en F1, sans finalement lui offrir les perspectives espérées. Dans un nouveau documentaire diffusé par ARD, Vettel revient sur cette occasion manquée, sur les doutes qui entouraient alors son potentiel et sur le rôle décisif joué par Dietrich Mateschitz dans son arrivée chez Toro Rosso. Une décision qui allait bouleverser sa carrière et contribuer à écrire l’histoire de Red Bull.

Sebastian Vettel est revenu sur les circonstances de ses débuts en Formule 1 dans un nouveau documentaire de la chaîne allemande ARD, intitulé "Being Sebastian Vettel". Le quadruple champion du monde y évoque notamment sa relation avec BMW, le constructeur qui l’avait soutenu au début de son parcours avant de finalement le laisser partir vers Red Bull.

Une séparation qui apparaît aujourd’hui comme l’une des grandes occasions manquées de l’histoire récente de BMW en Formule 1, tant la carrière de Vettel allait ensuite prendre une dimension exceptionnelle.

Pourtant, à l’époque, le jeune Allemand semblait disposer d’une trajectoire bien définie au sein de la structure BMW Sauber. Son contrat prévoyait même une accession à un baquet de titulaire, mais cette perspective ne s’est jamais véritablement concrétisée.

"Finalement, toute cette histoire avec BMW ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu à l’origine. J’avais déjà pratiquement un pied dans la porte, puisque mon contrat avec BMW stipulait que j’obtiendrais un volant en Formule 1. Mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé", raconte Vettel.

BMW lui avait promis un volant en Formule 1

Le constructeur allemand avait pourtant offert à Vettel ses premières opportunités de découvrir la catégorie reine.

Sa première apparition officielle lors d’un week-end de Grand Prix remonte à 2006, à l’occasion du Grand Prix de Turquie disputé à Istanbul. Engagé lors des essais libres du vendredi, le jeune pilote avait immédiatement fait sensation en réalisant le meilleur temps de la séance.

L’année suivante, Vettel avait franchi une nouvelle étape en disputant son premier Grand Prix avec BMW Sauber.

Robert Kubica, pilote titulaire de l’équipe, étant indisponible à la suite d’une blessure, Vettel avait été appelé à le remplacer lors du Grand Prix des États-Unis 2007, sur le circuit d’Indianapolis.

Pour ses débuts en course, l’Allemand avait immédiatement inscrit son premier point au championnat du monde, confirmant les promesses entrevues lors de ses premières apparitions.

Malgré ces débuts encourageants, BMW n’avait toutefois pas poursuivi son engagement envers le jeune pilote, qui avait finalement été autorisé à quitter la structure.

Dans le documentaire, Vettel révèle qu’il ne faisait pas nécessairement l’unanimité au sein de l’équipe et que certains doutaient encore de son véritable potentiel.

"Pendant mon passage chez Sauber, il y avait cette ’rumeur’ selon laquelle Sebastian n’était pas si rapide et n’était pas si bon que ça. Et oui, je peux comprendre comment certaines personnes ont pu avoir cette impression. Peut-être qu’il y avait même une part de vérité, d’une certaine manière, parce qu’il m’a fallu un peu de temps avant que tout se mette en place."

L’Allemand reconnaît donc volontiers qu’il n’avait pas immédiatement démontré toute l’étendue de ses capacités.

Mais il estime également que BMW ne manifestait plus la même détermination à construire son avenir en Formule 1.

"Ensuite, toute la situation s’est inversée, parce que du côté de BMW, je ne dirais pas qu’il y avait moins d’intérêt, mais il n’y avait tout simplement plus la même volonté derrière."

Ce qui manquait surtout à Vettel était un projet clair, avec des étapes précises pour son accession à un volant de titulaire et son développement dans les années suivantes.

"Voici ton volant. L’année prochaine, nous ferons ceci, l’année suivante, nous ferons cela."

Cette perspective, qu’il ne trouvait plus chez BMW, allait finalement lui être offerte par Red Bull.

Marko remercie presque BMW de ne pas avoir cru en Vettel

Quelques semaines seulement après ses débuts en Grand Prix avec BMW Sauber à Indianapolis, Vettel rejoignait Toro Rosso en tant que pilote titulaire.

Pour Helmut Marko, alors conseiller de Red Bull pour le sport automobile, le manque de conviction de BMW à l’égard du jeune Allemand avait constitué une opportunité inattendue.

Dans le documentaire consacré à Vettel, l’Autrichien ne cache pas sa satisfaction d’avoir pu récupérer un pilote dont il avait rapidement identifié les qualités.

"Dieu merci, les gens chez Sauber n’étaient pas convaincus des capacités de Vettel, ce qui nous a permis de le récupérer. Et ensuite, il est devenu évident que nous avions affaire à quelqu’un qui possédait non seulement la vitesse, mais qui était aussi compétent sur le plan technique et prêt à travailler dur."

Le recrutement de Vettel n’avait toutefois pas uniquement reposé sur l’appréciation de Marko.

Selon le quadruple champion du monde, la décision définitive avait été prise au plus haut niveau de Red Bull, avec une intervention personnelle de Dietrich Mateschitz, cofondateur du groupe et propriétaire de ses écuries de Formule 1.

L’homme d’affaires autrichien avait choisi de faire confiance au jeune pilote sans prolonger inutilement les discussions sur son potentiel.

"Finalement, Dietrich Mateschitz a tranché en disant : ’Ne passons pas trop de temps à discuter de cela. Donnons sa chance au gamin. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis.’ "

Une décision qui allait rapidement donner raison à Red Bull.

Monza 2008, la victoire qui a tout changé

Un peu plus d’un an après son arrivée chez Toro Rosso, Vettel réalisait l’un des exploits les plus marquants de sa jeune carrière.

Lors du Grand Prix d’Italie 2008, disputé à Monza, l’Allemand remportait une victoire sensationnelle au volant de sa Toro Rosso, offrant ainsi au groupe Red Bull son tout premier succès en Formule 1.

Cette performance avait définitivement confirmé son statut de grand espoir de la discipline.

Dans le documentaire, Lewis Hamilton, qui allait devenir champion du monde cette même année, revient sur l’importance de cette victoire dans la reconnaissance du talent de Vettel.

"Je pense que cela a vraiment été un moment décisif, qui a montré que ce garçon avait ce qu’il fallait pour devenir champion du monde."

Pour Helmut Marko, le succès de Monza avait également joué un rôle direct dans la décision de promouvoir Vettel au sein de l’équipe principale Red Bull dès la saison suivante.

"C’est grâce à ce succès que nous l’avons fait venir chez Red Bull l’année suivante", explique l’Autrichien.

Le parcours de Vettel allait alors connaître une nouvelle accélération.

Après avoir offert à Toro Rosso sa première victoire en Formule 1, il remportait également le premier Grand Prix de l’histoire de Red Bull Racing, avant de décrocher son premier titre mondial en 2010.

À cette date, BMW avait déjà quitté la Formule 1, sans avoir pu profiter de l’ascension du pilote qu’il avait pourtant contribué à former.

Vettel reconnaît que la chance a aussi joué un rôle

Avec le recul, Sebastian Vettel ne considère toutefois pas que sa réussite puisse être attribuée uniquement à ses qualités de pilote ou aux décisions prises par Red Bull.

L’Allemand reconnaît qu’une certaine part de chance a accompagné son parcours, notamment à travers les rencontres et les circonstances qui lui ont permis de saisir les bonnes opportunités au bon moment.

Il estime néanmoins que ces occasions n’auraient pas suffi sans les performances nécessaires pour les transformer en résultats.

"Il y a aussi eu une certaine part de chance", reconnaît Vettel.

"Avoir les bonnes personnes autour de soi au bon moment, voir les bonnes choses se produire, et ainsi de suite. Mais il faut quand même réaliser les bonnes performances. Et je pense qu’une grande partie de ce que nous appelons la chance est en réalité entre nos propres mains."

Le destin de Vettel illustre ainsi l’importance des décisions prises très tôt dans la carrière d’un pilote.

Alors que BMW semblait initialement lui avoir réservé un avenir en Formule 1, c’est finalement Red Bull qui lui a offert la confiance et les perspectives qu’il recherchait.

Une opportunité que l’Allemand a su transformer en quatre titres mondiaux consécutifs, après avoir donné à Toro Rosso puis à Red Bull Racing leurs premières victoires dans la discipline.