Alonso encore en F1 à 46 ans ? Très peu pour Norris !

Lando Norris n’a aucune intention d’imiter Fernando Alonso en poursuivant sa carrière en Formule 1 jusque dans la quarantaine. Le champion du monde 2025 va même beaucoup plus loin : lorsqu’il décidera de quitter la discipline, il compte également mettre un terme à sa carrière en sport automobile. Alors qu’Alonso vient de prolonger son aventure avec Aston Martin jusqu’en 2027 et sera toujours présent sur la grille à 46 ans, Norris envisage déjà un avenir très différent, fait de voyages, de temps avec ses amis et d’une future vie de famille.

La longévité exceptionnelle d’Alonso continue de repousser les limites en Formule 1. Dans les jours précédant le Grand Prix de Bahreïn, disputé cette saison en Malaisie, l’Espagnol a confirmé qu’il poursuivrait avec Aston Martin en 2027.

Cette prolongation signifie qu’Alonso sera encore pilote titulaire en F1 à 46 ans, poursuivant une carrière au plus haut niveau dont Norris ne compte clairement pas s’inspirer lorsqu’il s’agira de décider du moment de raccrocher son casque.

Interrogé à propos de son propre avenir et de la possibilité de le voir encore courir lorsqu’il aura dépassé les 40 ans, le pilote McLaren a livré une réponse particulièrement catégorique.

"Aucune chance !"

La réponse aurait pu uniquement concerner la Formule 1 et les contraintes toujours plus importantes imposées aux pilotes par son calendrier. Mais lorsque Norris a été invité à préciser s’il parlait uniquement de sa carrière en F1 ou de l’ensemble du sport automobile, le Britannique n’a laissé aucune ambiguïté.

"Dans le sport automobile en général. Aucune chance."

Le choix de Norris ne semble pas motivé par une lassitude immédiate à l’égard de la compétition. Le Britannique veut au contraire profiter pleinement de ses années en Formule 1 tant qu’il y évolue, mais il ne considère pas le pilotage comme une activité qu’il souhaite prolonger indéfiniment.

L’évolution du calendrier de la F1 et les engagements toujours plus nombreux imposés aux pilotes occupent une place importante dans cette réflexion. Entre les Grands Prix, les déplacements et les multiples obligations accompagnant une saison, Norris aspire à terme à retrouver davantage de liberté.

"Pourquoi ? Parce que je n’en ai pas envie. Je veux rentrer chez moi et me détendre, puis partir voyager avec mes amis et avoir une famille. Je ne veux pas être ici éternellement, alors j’essaie de profiter au maximum du temps que je passe ici."

Le champion du monde 2025 ne semble pas envisager une seconde carrière derrière le volant dans une autre catégorie une fois son parcours en F1 achevé. Là où certains pilotes quittent les Grands Prix pour se tourner vers l’Endurance, l’IndyCar ou d’autres disciplines, Norris présente son futur départ comme une véritable retraite de la compétition automobile.

"J’ai envie de faire Le Mans, tout le monde le sait. J’essayerai de faire cela en même temps que la F1. On verra bien !"