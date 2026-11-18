Fernando Alonso disputera une nouvelle saison de Formule 1 en 2027, à 46 ans, après avoir prolongé son engagement avec Aston Martin malgré les difficultés rencontrées par l’écurie britannique. Une décision qui ne surprend pas vraiment Jenson Button, même si le champion du monde 2009 reconnaît être impressionné par la motivation intacte de son ancien rival. Désormais ambassadeur d’Aston Martin, le Britannique estime que la poursuite de cette collaboration constitue un signal particulièrement important pour l’équipe de Silverstone. Mais il prévient également que la patience d’Alonso dépendra avant tout des progrès réalisés en piste...

À 45 ans, Fernando Alonso n’en a toujours pas terminé avec la Formule 1. Fin septembre, Aston Martin a confirmé la prolongation du contrat de l’Espagnol pour la saison 2027, assurant ainsi la continuité de son duo de pilotes avec Lance Stroll.

Le double champion du monde, titré avec Renault en 2005 et 2006, disputera donc l’année prochaine sa 24e saison dans la discipline, plus de deux décennies après ses premiers succès au sommet du sport automobile.

Cette décision intervient pourtant dans un contexte difficile pour Aston Martin. L’écurie britannique occupe actuellement la dixième place du championnat des constructeurs et peine à concrétiser les ambitions considérables affichées autour de son projet.

L’introduction d’une importante évolution de sa monoplace, une version B présentée au Grand Prix de Hongrie, a permis d’améliorer sa compétitivité. Mais les difficultés ne se limitent pas au châssis.

Honda, son motoriste, accuse également un déficit de performance, tandis que la fiabilité de l’unité de puissance constitue une autre source de préoccupations.

Malgré ces obstacles, Aston Martin continue de préparer l’avenir avec l’ambition de rejoindre les meilleures équipes, notamment grâce à l’arrivée d’Adrian Newey, désormais directeur d’équipe.

Pour Jenson Button, ambassadeur de la marque et champion du monde de Formule 1 en 2009, la présence prolongée d’Alonso représente un atout essentiel dans cette phase de reconstruction.

Interrogé par le site officiel de la F1 sur les éventuelles incertitudes entourant la volonté d’Alonso de poursuivre sa carrière, Button a reconnu que l’âge du pilote espagnol pouvait légitimement susciter des interrogations. Lui-même a quitté la Formule 1 bien plus tôt, après avoir ressenti le besoin de tourner la page et de découvrir d’autres expériences.

"Je veux dire, il doit toujours y avoir une petite part de doute, parce qu’il a maintenant 45 ans", a expliqué Button.

"Cela fait dix ans que j’ai quitté la discipline, et j’ai pris ma retraite parce que j’étais fatigué !"

Le Britannique reconnaît toutefois que la situation d’Alonso est très différente de la sienne.

Alors que Button avait fini par ressentir une certaine lassitude après de nombreuses années au plus haut niveau, l’Espagnol conserve une passion et une motivation qui semblent résister au temps.

"Je veux dire, il doit toujours y avoir un peu de cela, mais ce qui m’impressionne, c’est son dévouement et à quel point il aime se battre au plus haut niveau. Et il en est toujours capable. Alors pourquoi ne pas continuer jusqu’à ce qu’il n’en ait plus envie ?"

Alonso a besoin de voir Aston Martin progresser

Le champion du monde 2009 estime que l’Espagnol est suffisamment expérimenté pour comprendre que son équipe ne pourra probablement pas trouver immédiatement le chemin de la victoire. Après une saison 2026 particulièrement difficile, Aston Martin doit encore combler un retard important sur les meilleures structures du championnat.

Mais Button considère qu’Alonso peut accepter cette situation à condition de constater une progression régulière.

"Il va vouloir voir des progrès, c’est l’essentiel. Il sait probablement qu’il ne gagnera pas de courses dans l’immédiat, mais tant qu’il pourra constater des progrès et qu’il se rapprochera de cette victoire, c’est ce qui le poussera à continuer."

L’équipe dispose de moyens importants et a recruté plusieurs personnalités de premier plan, dont Adrian Newey, pour accélérer sa progression. Mais ces investissements devront progressivement se traduire par des résultats en piste si elle souhaite conserver la motivation de son pilote le plus expérimenté.

En 2027, Alonso entamera sa cinquième saison consécutive avec Aston Martin, poursuivant une carrière débutée en 2001 chez Minardi.

Depuis ses premiers pas en Formule 1, il a notamment porté les couleurs de Renault, McLaren et Ferrari, tout en conservant une réputation de compétiteur particulièrement exigeant. L’Espagnol fêtera ses 46 ans au milieu de la saison prochaine, un âge exceptionnel pour un pilote évoluant encore à ce niveau.

Button : "Je ne sais vraiment pas comment il fait"

Au-delà de sa longévité, c’est surtout l’investissement quotidien d’Alonso qui impressionne Button. L’Espagnol vient d’ailleurs d’annoncer sa présence au Dakar en janvier !

"Je ne sais pas comment il fait. Vraiment, je ne sais pas. Il vit pour la course, il vit pour la F1. Quand il n’est pas dans une Formule 1, il est dans un kart sur son circuit ou il pilote d’anciennes voitures de DTM."

"Il pilote toujours quelque chose, et c’est sa passion. Il aime aussi conduire sur la terre. Il s’occupe énormément avec la compétition automobile, et il faut lui reconnaître cela."

"Pour moi, c’était formidable de prendre ma retraite de la F1 pour aller faire autre chose. J’ai aussi d’autres choses que je veux accomplir dans la vie, mais son dévouement au sport automobile est indéniable et, je pense, sans égal."

Un style de pilotage toujours aussi reconnaissable

La question du niveau de performance actuel d’Alonso reste néanmoins difficile à trancher.

À 45 ans, l’Espagnol peut-il encore être considéré comme aussi performant que lorsqu’il remportait ses titres mondiaux avec Renault ?

Button estime qu’une comparaison directe entre les différentes périodes de sa carrière serait peu pertinente, tant les voitures et les exigences techniques de la Formule 1 ont évolué.

"Je ne pense pas qu’on puisse vraiment comparer, parce que le sport a énormément changé. Mais il continue de fournir des efforts incroyables, et ce qu’il parvient encore à accomplir est également remarquable."

"Ce qui est amusant avec Fernando, c’est que la plupart des pilotes se ressemblent beaucoup. Si vous les mettiez tous dans le même type de voiture, vous ne seriez pas capable de dire qui est qui."

"Avec Fernando, on le reconnaît immédiatement. Il est très près de son volant et effectue constamment de petits ajustements. C’est formidable d’avoir un talent comme Fernando dans ce sport."

Aston Martin reste un environnement adapté à Alonso

Depuis son arrivée chez Aston Martin en 2023, Alonso a connu des fortunes diverses. Sa première saison avec l’équipe avait été particulièrement encourageante, avec huit podiums et une quatrième place au championnat du monde des pilotes. Ces résultats avaient donné l’impression que l’association entre l’Espagnol et l’écurie de Silverstone pouvait permettre à Alonso de retrouver les avant-postes.

La situation s’est ensuite compliquée, jusqu’à cette saison 2026 durant laquelle Aston Martin peine à se montrer compétitive. Malgré les difficultés rencontrées par l’équipe, Alonso a tout de même réussi à inscrire sept points, témoignant de sa détermination à exploiter chaque opportunité.

Button estime que cette collaboration continue de fonctionner parce que le pilote semble avoir trouvé un environnement dans lequel il se sent à l’aise.

"Il y a quelques années, lorsqu’ils montaient sur les podiums, c’était formidable", s’est-il souvenu.

"Mais maintenant, je pense qu’avec quelqu’un qui possède son expérience, cette équipe fait courir des champions du monde depuis plusieurs années, et je pense que c’est une marque intéressante pour les pilotes."

L’image d’Aston Martin constitue naturellement un élément attractif, mais Button considère que les véritables raisons permettant à un pilote de s’épanouir sont beaucoup plus profondes.

"Nous aimons les voitures, il y a Aston Martin dans le nom, c’est agréable, mais pour être honnête, ce qui compte davantage, ce sont les performances en piste et l’équipe de personnes qui vous entourent. Il faut aussi qu’elles croient en vous, et parfois ce n’est pas le cas dans une équipe. On le voit encore et encore avec des pilotes qui arrivent dans certaines voitures."

Le Britannique rappelle que même les talents les plus prometteurs peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’ils ne disposent pas d’un environnement adapté.

"Vous savez, ils sont présentés comme les prochaines grandes stars, puis cela ne fonctionne pas. Ils vont ailleurs et, soudain, cela marche. L’atmosphère est donc vraiment importante pour s’assurer que les pilotes se sentent à l’aise et puissent exploiter au maximum leurs talents et leurs compétences. Cela semble vraiment bien fonctionner, et Fernando paraît être chez lui."

La stabilité du duo Alonso-Stroll, un atout essentiel pour 2027

La confirmation de la présence d’Alonso aux côtés de Lance Stroll en 2027 représente également une bonne nouvelle pour Aston Martin sur le plan technique.

Après une saison particulièrement difficile, l’équipe pourra compter sur la continuité de ses deux pilotes pour poursuivre le développement de sa monoplace.

Button considère que cette stabilité est essentielle, notamment parce que les deux hommes disposent désormais d’une connaissance approfondie du fonctionnement de l’écurie et de ses difficultés.

"Je pense que c’est vraiment important pour cette équipe, et la continuité avec les deux pilotes est vraiment importante", a-t-il déclaré à propos de la prolongation d’Alonso.

"Ils ont traversé des moments difficiles et espèrent maintenant des jours meilleurs, et les retours d’information des deux pilotes sont vraiment essentiels."

"Fernando est évidemment celui qui a remporté les championnats du monde, mais les retours de Lance sont également importants. Nous avons besoin des commentaires des deux pilotes pour améliorer la voiture, mais aussi pour développer une monoplace qui fonctionne pour les deux. C’est indispensable lorsque vous vous battez pour les points."