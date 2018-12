La deuxième édition du nouveau Volant Winfield se déroulera sur le Circuit Paul Ricard du 23 au 25 février 2019. Caio Collet a remporté le Volant lorsqu’il a été relancé en 2018, avant de devenir Champion de France FIA de F4 ! Winfield est maintenant à la recherche d’un nouveau talent pour porter haut les couleurs Winfield et tenter de gagner un second titre d’affilée.

A l’issue des trois journées d’évaluation, le 25ème Volant Winfield au Circuit Paul Ricard se verra offrir une saison complète en Championnat de France FIA F4.

Outre la victoire du Brésilien, huit élèves de la Winfield Racing School se sont classés dans les 10 premiers du championnat 2018, avec de nombreuses victoires et podiums, et le titre en Junior pour Théo Pourchaire qui avait remporté le Trophée Winfield attribué au meilleur « junior ».

« Nous pensons que la formation suivie par ces jeunes pilotes en début d’année dans le cadre du Volant Winfield a vraiment été bénéfique, a indiqué Anne-Charlotte Remy, Directrice Générale de la Winfield Racing School. Nous leur apportons un encadrement propice à l’éclosion de leur talent et nous développons leur maturité tout au long de ces trois journées. Nous leur montrons ce qu’est la discipline d’un pilote professionnel et l’exigence nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

La sélection pour le Volant Winfield 2019 est ouverte aux jeunes pilotes âgés de 15 à 17 ans et qui n’ont pas l’expérience d’une saison complète en monoplace (voir conditions d’éligibilité). Winfield accueillera un maximum de 18 participants sur ces trois jours de formation et d’évaluation.

Après les épreuves de sélection, le lauréat sera récompensé par une saison complète en Championnat de France FIA F4 2019, organisé par la Fédération Française du Sport Automobile et sa structure de formation, la FFSA Academy. Tout au long de la saison, Winfield assurera l’encadrement du pilote sélectionné pour lui permettre d’être performant tout a long du championnat. L’objectif est de former et d’encadrer des jeunes pilotes talentueux et travailleurs pour leur assurer une transition optimale entre le karting et la monoplace, alors que débute leur carrière en sport automobile.

Fort de l’expérience réussie en 2018, le programme du Volant Winfield comportera une première journée avec diverses formations et tests destinés à évaluer les participants en dehors de la piste, puis s’enchaîneront deux journées d’évaluation et de sélection sur piste avec les Mygale-Renault F4 de l’École Winfield.

Les différentes séries de roulage auront lieu sur la version « 3,8 km » du Circuit Paul Ricard. Trois jours d’apprentissage intenses qui offriront aux participants une expérience unique sur et en dehors de la piste. En plus des séances de pilotage, le programme inclura des ateliers au contenu très riche : évaluation physique, initiations à la technique, relation avec les ingénieurs et le travail sur les acquisitions de données, aide à la préparation mentale et formation aux médias.

Encadré par plus de 40 professionnels (instructeurs, ingénieurs, mécaniciens, jury, intervenants…), le programme élaboré permet aux participants de découvrir toutes les dimensions importantes qu’un pilote doit appréhender pour bâtir une carrière en sport automobile. Au final, le Volant Winfield est bien plus qu’une simple sélection, c’est une véritable formation au métier de pilote.

Depuis 1972 et l’installation de la Winfield Racing School sur le Circuit Paul Ricard, il y a eu 24 lauréats du Volant Winfield dont Alain Prost, Patrick Tambay, Didier Pironi, Pascal Fabre, Olivier Grouillard, Paul Belmondo, Eric Bernard, Erik Comas, Olivier Panis, Stéphane Ortelli et… Caio Collet, soulignant ainsi la forte internationalisation de l’École.

« La formation au pilotage et la détection de jeunes talents est dans l’ADN de Winfield depuis le premier jour, a ajouté Frédéric Garcia, Président de Winfield Group. Il est donc fondamental de perpétuer ce savoir-faire et d’offrir la chance incroyable de participer à une saison complète en sport automobile. Notre promesse est de mettre le lauréat du Volant Winfield dans les meilleures dispositions pour démontrer toutes ses compétences, remporter le Championnat de France FIA F4 et lancer sa carrière professionnelle. »

Pour bénéficier de ce programme intense de trois jours et tenter de décrocher la récompense ultime, les pilotes devront s’acquitter d’un droit d’inscription de 11 500€ H.T. (dont 500€ H.T. de frais d’inscription, hors assurance et hébergement). Le nombre de places est limité à 18 participants.

Les demandes de dossier de candidature sont à envoyer par courriel à l’adresse : volant@winfieldracingschool.com

Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 30 janvier 2019

Le jury de sélection annoncera vendredi 1er février les candidats retenus pour le Volant Winfield 2019.

Dates du Volant Winfield : 23, 24 et 25 février 2019