Tata Communications et la Formule 1 ont mené hier avec succès le premier test de vidéo à 360°pendant le Grand Prix de Singapour.

Ce test a montré comment la vidéo à 360° pourra permettre aux fans de vivre le Grand Prix en totale immersion depuis les stands ou les paddocks, tout en suivant la course en direct depuis leur télé.

À ce jour, l’expérience vidéo à 360° dans le sport était entravée par un délai de 30 secondes entre la vidéo à 360º et les flux TV en direct, empêchant une adoption généralisée de la technologie. Cette preuve de concept menée par Tata Communications et la Formule 1 est la première montrant une parfaite synchronisation entre les flux vidéo à 360º en direct et la diffusion TV.

Deux caméras 360º étaient installées sur la piste et les paddocks du circuit de Marina Bay Street à Singapour pour montrer comment les téléspectateurs pourraient plonger dans les coulisses de la F1 et vivre les courses grâce à la réalité virtuelle (VR) via l’application mobile officielle de la compétition. Par exemple, les fans pourraient utiliser leur tablette pour accéder à une vidéo en direct à 360º des paddocks ou s’immiscer dans les stands de leur écurie favorite pour assister au changement des pneus. Ainsi, les fans complèteront leur expérience télévisuelle avec une vue à 360 °de tout ce qui se passe sur la voie des stands et ce en temps réel.

"Nous avons fait ce test pour montrer comment un fan pourrait regarder Lewis, Sebastian ou d’autres pilotes à la télévision, avec la possibilité d’accéder dans la seconde à une vue à 360º de tout ce qui se passe autour du pilote, et non plus 30 secondes plus tard, depuis leur tablette ou leur smartphone," commente John Morrison, directeur technique de Formula 1 Group.

"Dans un sport comme la F1, chaque milliseconde compte, il existe d’énormes opportunités pour permettre aux fans d’être acteur pendant les moments clés du Grand Prix et de créer leur propre expérience de la course grâce à la combinaison puissante de la télévision en direct et de la vidéo à 360°."