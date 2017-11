Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a révélé que Fernando Alonso avait bien failli piloter chez Red Bull Racing.

Des contacts ont été noués il y a neuf ans et un contrat a même été proposé à l’Espagnol. Contrat qui a été refusé... Quand on sait ce qu’est devenu Red Bull à partir de 2010, on peut se dire qu’Alonso doit nourrir quelques regrets !

"Nous avons été très proches de signer Alonso. Helmut Marko et moi avons rencontré son management à la fin de la saison 2008 pour un contrat de deux ans, qui portait sur 2009 et 2010. Le contrat lui a été présenté mais il ne voulais signer que pour une seule année. Nous lui avons dit que notre position c’était 2 ans ou rien et il n’a pas voulu s’impliquer," révèle Horner.

Alonso avait bien entendu Ferrari dans la tête pour 2010.

"Nous pensions qu’il avait déjà un contrat avec Ferrari pour 2009. Mais ce qui est étrange c’est que Flavio Briatore était impliqué aussi et il cherchait aussi à le conserver chez Renault, ce qu’il a réussi à faire."

Mais la saison 2009 de Renault a été catastrophique.

"Alors, au milieu de la saison, Alonso a cherché à piloter pour nous. En cours de saison, il pensait pouvoir remporter le titre pour nous."

D’autres approches ont eu lieu.

"En 2011 ou 2012, je ne sais plus, à l’arrière d’une Alfa Romeo à l’aéroport de Spa. Mais la plus sérieuse discussion a été celle de 2008. Il a manqué sa chance d’avoir de nombreux titres avec nous."