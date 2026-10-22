Wolff : Hamilton m’a appris à me remettre en question après mes erreurs

Toto Wolff et Lewis Hamilton ont partagé douze saisons chez Mercedes, remportant ensemble six titres mondiaux des pilotes et contribuant à une domination historique de l’écurie allemande en Formule 1. Mais au-delà des victoires et des championnats, leur collaboration a profondément marqué le directeur de Mercedes sur le plan personnel. L’Autrichien a expliqué comment l’exigence permanente de perfection de Hamilton avait transformé sa propre conception du management, notamment sa capacité à reconnaître ses erreurs, à remettre en question ses comportements et à continuer d’évoluer malgré l’expérience accumulée.

Le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, au début de la saison 2025, a mis un terme à l’une des associations les plus fructueuses de l’histoire de la Formule 1. Arrivé chez Mercedes en 2013 après avoir quitté McLaren, le Britannique avait rejoint le constructeur allemand au moment où Toto Wolff prenait lui aussi des responsabilités importantes dans la direction de l’équipe.

Leur collaboration a rapidement permis à Mercedes de s’imposer comme la référence du championnat, avec six titres mondiaux des pilotes remportés par Hamilton entre 2014 et 2020. Cette réussite a également joué un rôle central dans la conquête de huit championnats du monde constructeurs consécutifs par Mercedes, de 2014 à 2021.

Au cours de cette période, Hamilton s’est imposé comme le pilote le plus victorieux de sa génération en nombre de succès en Grand Prix, tandis que Wolff est devenu l’un des dirigeants les plus influents du paddock.

Mais leur relation ne s’est pas limitée aux années de domination. Les deux hommes ont également traversé des périodes particulièrement difficiles, notamment la conclusion controversée du championnat 2021, lorsque Hamilton a perdu le titre mondial lors de la dernière course de la saison, ainsi que les difficultés de Mercedes après l’introduction de la nouvelle réglementation technique en 2022.

Malgré ces épreuves et leur séparation professionnelle, Wolff continue de reconnaître l’influence considérable de Hamilton sur sa manière de travailler et de diriger une organisation.

"Il y a quelque chose que j’ai appris de Lewis Hamilton : il possède un tel sens de la perfection qu’il entretient en permanence une boucle de remise en question intérieure. Comment puis-je m’améliorer ? Chaque jour."

"Nous savons qu’il est impossible d’atteindre la perfection, parce que nos objectifs changent eux aussi. Mais c’est un adulte, et il m’a appris que, contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes pas des produits finis."

Wolff estime que les individus ont souvent tendance à considérer leur personnalité comme quelque chose de figé. Avec l’expérience, chacun finit par identifier ses qualités, ses défauts et ses habitudes, au point de parfois considérer certains comportements comme impossibles à modifier.

"Nous pensons : d’accord, nous avons des forces et des faiblesses, nous avons notre personnalité, voilà comment nous agissons. Soit nous sommes des tyrans dans notre organisation, soit nous adoptons un style de management plus accueillant et bienveillant."

Selon le patron de Mercedes, Hamilton lui a précisément permis de remettre en question cette conception trop rigide du comportement humain. Le Britannique lui a démontré qu’il était possible d’identifier ses propres erreurs, puis d’entreprendre volontairement les changements nécessaires pour éviter de les reproduire.

"Il m’a appris que si vous vous rendez compte que vous avez pris les mauvaises décisions, ou peut-être que vous avez agi de la mauvaise manière, alors changez. Et si vous cherchez activement à changer, vous changerez."

La question de la transmission de la direction de Mercedes F1 à une autre personne - Bradley Lord peut-être - est aussi dans la tête de Wolff. Il y a deux ans, l’Autrichien avait fait le choix de reste encore quelques années à la barre.

"Il y aura une structure de gestion solide quand je le ferai. J’ai compris que cela ne peut pas être fait brutalement," a-t-il déclaré.

"Je pense que mes responsabilités seront réparties entre deux ou trois personnes, que j’évalue actuellement, qui, à mon avis, accomplissent déjà un excellent travail, chacune apportant ses propres atouts dans des domaines variés."

"Certes, les choses seront différentes, mais l’équipe sera performante. Une rupture totale n’est probablement pas envisageable si ma famille et moi restons propriétaires de l’entreprise."

"Il est donc possible que l’on s’oriente vers une configuration combinant des fonctions exécutives et une présidence non exécutive."

"Mais cela doit être défini de manière extrêmement précise. Car on ne peut pas rester en retrait tout en interférant dans la gestion quotidienne."