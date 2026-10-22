Quel avenir pour Cadillac en F1 ? Budkowski dévoile sa vision à long terme

À la veille des essais libres du Grand Prix des États-Unis à Austin, Marcin Budkowski a dressé un premier bilan de son arrivée à la tête de Cadillac. Nommé cet été pour succéder à Graeme Lowdon, le dirigeant polonais découvre une écurie encore en pleine construction, dont il salue les progrès impressionnants malgré les difficultés rencontrées depuis ses débuts en Formule 1. Fort de son expérience chez Ferrari, McLaren, Renault et Alpine, il entend désormais structurer l’organisation américaine pour lui permettre de remonter progressivement dans la hiérarchie. Mais il prévient déjà les supporters : les ambitions de podiums, de victoires et de titres nécessiteront du temps, de la patience et des décisions judicieuses.

L’arrivée de Marcin Budkowski chez Cadillac a marqué un tournant dans la première saison de la nouvelle écurie américaine en Formule 1. Après plusieurs mois d’activité sous la direction de Graeme Lowdon, le directeur général Dan Towriss a estimé que l’été constituait le moment opportun pour "passer le relais" à un nouveau directeur d’équipe.

Âgé de 49 ans, Budkowski possède une expérience particulièrement riche du championnat. Il a travaillé pour plusieurs écuries championnes du monde, occupé des responsabilités importantes au sein de la FIA et dirigé les activités d’Alpine en tant que directeur exécutif.

Depuis son départ de l’écurie française début 2022, après quatre années passées dans l’organisation, il était resté proche du paddock grâce à ses activités de consultant pour Eleven Sports Poland et Viaplay.

Son retour à un poste de direction s’est concrétisé après plusieurs discussions avec Towriss, alors que d’autres équipes de Formule 1 s’étaient également intéressées à lui pendant son absence des fonctions opérationnelles.

Moins de deux mois après sa prise de fonctions, Budkowski s’est confié au site officiel de la F1. Le Polonais reconnaît que ses premières semaines ont été particulièrement intenses, d’autant que sa nomination a coïncidé avec une étape importante dans le développement des infrastructures de Cadillac.

"Pour être franc, cela a été un véritable tourbillon," explique-t-il.

"J’ai commencé le jour même où l’équipe emménageait dans ses installations de Silverstone. Il y avait donc une impression de nouveauté à plusieurs niveaux, mais c’était formidable."

"Cela a aussi été extrêmement impressionnant pour moi de travailler dans ces installations, parce qu’elles sont vraiment remarquables, modernes et conformes aux standards de la Formule 1. J’ai appris à connaître les gens, dont un certain nombre que je connaissais déjà grâce à mes précédentes équipes et expériences."

"Il y a beaucoup de nouveaux visages, et j’ai progressivement rencontré tout le monde, discuté avec chacun et essayé de comprendre comment l’équipe était structurée et comment elle fonctionnait. Trois jours à l’usine, quatre jours sur un circuit."

Cadillac n’a reçu son autorisation officielle d’intégrer la grille qu’en mars 2025, ce qui lui a laissé moins d’une année complète pour préparer ses débuts en championnat du monde en 2026. Budkowski estime que les progrès accomplis dans cet intervalle sont considérables.

Mais cette accélération a également eu des conséquences. Pour respecter les délais, l’équipe a parfois dû prendre des raccourcis dans sa construction, dont certaines limites apparaissent désormais. C’est notamment pour cette raison que son nouveau directeur a choisi de consacrer une partie de ses premières semaines à observer et écouter avant d’engager des changements plus profonds.

Budkowski ne souhaite toutefois pas prolonger indéfiniment cette période d’observation. S’il considère indispensable de comprendre précisément les mécanismes de l’organisation avant d’intervenir, il a déjà identifié plusieurs domaines nécessitant des améliorations.

"Ce n’est pas nécessairement ma première priorité pour l’équipe, mais la chose logique à faire consiste d’abord à comprendre avant de procéder à des changements ou d’entreprendre des actions. Je suis actuellement dans une phase intermédiaire où je continue de rencontrer les gens, d’avoir des entretiens individuels, d’essayer de passer du temps à l’usine ou dans le garage pour discuter avec eux, apprendre à les connaître et recueillir leurs impressions de l’intérieur."

"Mais, dans le même temps, je suis déjà dans une démarche active depuis quelques semaines. J’ai identifié plusieurs choses que je veux traiter en priorité, certaines que je souhaite changer ou corriger, et nous travaillons déjà très dur sur ces sujets."

"En parallèle, je continue d’écouter, d’assimiler et d’absorber les informations à tous les niveaux de l’équipe, comme une éponge. Nous sommes clairement passés à l’action, nous établissons des priorités et nous travaillons intensément sur certains domaines dans lesquels nous devons progresser."

Pour Budkowski, l’intérêt de rejoindre Cadillac réside précisément dans la possibilité de participer à la construction d’une équipe dont les fondations restent relativement récentes. Il s’agit du poste le plus important de sa carrière, mais également d’une occasion rare de façonner durablement une organisation.

"Je pense sincèrement que c’est une occasion fantastique, parce qu’il s’agit d’une nouvelle équipe, même si elle court déjà depuis plus d’une demi-saison. Elle est encore dans sa phase de construction et, pour moi, avoir la possibilité d’influencer cette évolution et d’avoir un impact sur la manière dont elle se construit est quelque chose de très particulier."

"Ce n’est pas exactement comme créer une équipe à partir de zéro, mais on peut encore avoir beaucoup plus d’influence que dans une organisation déjà établie. C’est un projet très ambitieux, soutenu par TWG Motorsports et General Motors. Il bénéficie d’un nom très prestigieux avec Cadillac. Il est bien financé, mais surtout, nos propriétaires sont tous des passionnés de sport automobile."

Le soutien des investisseurs constitue à ses yeux un élément déterminant, à condition que leurs ambitions restent compatibles avec les réalités de la Formule 1.

"Ils aiment le sport automobile, ils le comprennent, ce sont des compétiteurs, ils veulent gagner et ils ont beaucoup d’ambition. Mais ils sont également réalistes et comprennent la difficulté du défi, ainsi que le fait que la Formule 1 ne ressemble à aucune autre catégorie dans le monde."

"Nous avons dix concurrents extrêmement compétitifs et professionnels sur la grille, qui ont mis des années à atteindre leur niveau actuel. Je pense que ce mélange d’ambition, de volonté de gagner et d’approche réaliste a été très important dans ma décision de rejoindre ce projet."

Un management fondé sur l’écoute, mais aussi sur les décisions

Interrogé sur le type de dirigeant qu’il souhaite être chez Cadillac, Budkowski insiste sur deux qualités qu’il juge complémentaires : l’ouverture aux idées et la capacité à agir rapidement une fois les décisions prises.

"Par où commencer ? Nous avons parlé d’écoute. J’écoute beaucoup et j’aborde les choses avec un esprit ouvert, qu’il s’agisse des personnes, des idées ou des organisations."

"Mais j’aime aussi agir et faire avancer les choses. Je suis donc très ouvert, j’écoute et je prends en compte tous les points de vue pour essayer de trouver la meilleure solution possible à chaque problème. Mais il y a un temps pour la discussion et un temps pour l’action."

"À partir du moment où nous prenons une décision et choisissons une direction, j’attends de tout le monde qu’il s’engage pleinement. Je suis très direct dans mes interactions, mais aussi très ouvert. La confiance et la transparence sont essentielles pour construire une direction et une équipe soudées."

Cette philosophie correspond, selon lui, à la culture des propriétaires américains de Cadillac.

"C’est aussi pour cela que j’aime travailler pour une équipe américaine. Les Américains sont très directs et aiment passer à l’action, et je suis exactement comme cela. Je pense que, de ce point de vue, nous nous entendons très bien avec les propriétaires et les dirigeants de cette équipe, parce que nous voyons les choses de manière très similaire."

Son passage dans les médias lui a apporté un autre regard sur la F1

Au-delà de son expérience technique et managériale, Budkowski possède également un parcours inhabituel parmi les directeurs d’écurie actuels. Pendant son éloignement des fonctions opérationnelles, il a travaillé comme consultant et commentateur pour plusieurs diffuseurs.

Cette activité lui a permis de conserver ses contacts dans le paddock et de suivre les évolutions du championnat, mais également de mieux comprendre la manière dont la Formule 1 est perçue par le public.

Il considère que cette expérience lui a été utile, notamment en matière de communication et de clarté dans l’expression, deux compétences importantes pour diriger une équipe.

"Et aussi pour ne pas tomber dans le piège de vos questions !" plaisante-t-il.

"Le travail de consultant m’a certainement permis de rester dans l’écosystème de la Formule 1, de conserver mon réseau et de rester informé de ce qui se passait dans le sport, parce que la Formule 1 ne se résume pas, loin de là, à ce qui se passe sur la piste."

"Il se passe aussi énormément de choses en coulisses. Il y a de la politique, des dynamiques intéressantes dans le paddock qu’il faut comprendre."

"Cela m’a également permis de mieux comprendre comment la F1 est perçue de l’extérieur, parce que lorsqu’on occupe ce métier, on passe tellement de temps à l’usine ou sur les circuits qu’on perd parfois cette perspective. Et je pense qu’elle est utile."

Budkowski s’amuse néanmoins de ceux qui semblent oublier l’ensemble de sa carrière précédente pour ne retenir que ses apparitions à la télévision.

"Mais oui, la réalité, c’est que quelqu’un m’a fait remarquer quelque chose l’autre jour... Un journaliste moins expérimenté m’a demandé : ’Comment passe-t-on des médias au poste de directeur d’écurie ?’ Eh bien, avec tout le respect que je lui dois, j’ai fait quelques autres choses avant mon passage dans les médias qui expliquent probablement un peu davantage ma capacité à occuper ce poste que mon travail de consultant à la télévision !"

La carrière de Budkowski en Formule 1 a en effet débuté en 2001 chez Prost Grand Prix, l’écurie fondée par le quadruple champion du monde Alain Prost. Il a ensuite passé six saisons chez Ferrari avant de rejoindre McLaren en 2007.

Au sein de l’écurie britannique, il a travaillé aussi bien sur les circuits qu’à l’usine, jusqu’à devenir responsable de l’aérodynamique en 2012. Il a ensuite intégré la FIA, où il a occupé différentes fonctions dans les domaines techniques et sportifs, ainsi que le poste de directeur de course adjoint.

Renault l’a finalement convaincu de revenir travailler pour une écurie, avant que celle-ci ne prenne le nom d’Alpine. Ce parcours lui a permis d’observer plusieurs organisations très différentes, dont certaines ont remporté des championnats du monde.

Mais Budkowski ne croit pas qu’il existe une méthode universelle pour transformer une équipe en prétendante aux titres.

"Il n’y a pas de formule magique, mais compte tenu de notre situation, de l’histoire encore courte de cette équipe et de notre niveau de compétitivité, il serait stupide de ne pas regarder ce qui fonctionne ailleurs, dans les meilleures équipes."

"Il ne s’agit pas de réinventer la roue. Certains principes fonctionnent plutôt bien et sont visibles dans d’autres écuries."

Il souligne cependant que les grandes formations de la grille n’ont pas toutes construit leur réussite sur les mêmes bases.

"De la même manière, je pense que la culture et l’approche de Mercedes sont différentes de celles de Red Bull, par exemple. Et elles sont encore différentes de celles de Ferrari. Il n’existe donc pas de modèle tout fait, et c’est pour cela qu’il faut construire sa propre culture et sa propre identité d’équipe."

"Cela dépend aussi des personnes dont on dispose. Mais pour moi, en tant que dirigeant, il faut écouter et construire la confiance. La transparence est très importante pour bâtir une équipe dynamique et tournée vers l’action, parce qu’en fin de compte, il y a un temps pour discuter et un temps pour agir."

"Je suis quelqu’un qui écoute toutes les contributions et prend chaque opinion en considération. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision et, dès qu’elle est prise, j’attends de tout le monde qu’il pousse dans la même direction. Je pense que c’est très important."

Alors que Cadillac s’apprête à disputer à Austin son deuxième Grand Prix à domicile de la saison, Budkowski souhaite également adresser un message aux supporters américains.

L’écurie bénéficie déjà d’un soutien important, mais son nouveau directeur insiste sur la nécessité de conserver des attentes réalistes. Son objectif à long terme est bien de permettre à Cadillac de se battre pour des podiums, des victoires et des titres mondiaux.

Mais avant d’en arriver là, il faudra franchir plusieurs étapes essentielles.

"Il n’y a pas de raccourci en Formule 1 moderne. Il faut simplement travailler énormément. Mais la première chose, ce n’est pas de prendre de bonnes décisions, c’est d’éviter d’en prendre de mauvaises."

"Il y a beaucoup de vérité là-dedans, dans le sens où nous avons énormément de travail devant nous et beaucoup de potentiel. Mon objectif est de montrer des progrès dans les résultats en piste, parce que c’est ce qui compte, le chronomètre et les résultats sur le circuit, mais aussi dans la maturité de notre organisation, sa solidité, celle de l’usine, ainsi que dans l’excellence opérationnelle ici, sur les circuits."

"Nous devons tirer le maximum de chaque séance, de chaque week-end, avec la voiture dont nous disposons. C’est ce qui nous mettra sur la voie pour aller progressivement nous battre dans le milieu de grille et, je l’espère, construire un jour une organisation capable de lutter pour des podiums, des victoires et des championnats."

"Mais ce n’est pas l’histoire d’aujourd’hui. Aujourd’hui, il s’agit de terminer la construction d’une équipe solide, de définir les bonnes priorités et de nous placer sur la bonne trajectoire. Pour les supporters, pour les personnes qui nous soutiennent, il faut simplement que nous montrions cet élan, ces progrès et cette vision tournée vers l’avant."

Budkowski ne fixe donc pas de calendrier précis pour les premiers grands succès de Cadillac.

Il préfère insister sur la progression régulière de l’organisation, qui devra apprendre à rivaliser avec des concurrents disposant de plusieurs décennies d’expérience.

"Cela prendra du temps. Cela demandera une certaine patience à nos supporters, mais nous bénéficions déjà d’un soutien considérable et je pense que nous sommes enthousiastes à l’idée de faire ce chemin avec eux. Cela prendra du temps, mais nous espérons que cela portera ses fruits."

Malgré l’ampleur du défi, le Polonais ne cache pas son enthousiasme à l’idée de participer à cette aventure.

"Parfois, c’est difficile quand on occupe ce métier. On est tellement concentré sur la prochaine étape qu’on ne profite pas toujours du moment présent, et il faut parfois s’arrêter une seconde pour réaliser que nous travaillons dans un environnement incroyable."

"Mais nous sommes des compétiteurs. Tant que nous ne serons pas montés sur ce podium, nous ne serons pas satisfaits de nous-mêmes et nous voudrons continuer à progresser."