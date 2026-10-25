Verstappen rumine sa Q3, Hadjar s’excuse auprès de Red Bull après les qualifs

Red Bull a signé un résultat d’ensemble impressionnant à Austin lors des qualifications du Grand Prix des Etats-Unis, avec la deuxième place pour Max Verstappen et la troisième pour Isack Hadjar. La RB22 s’est montrée à son aise sur le Circuit of the Americas, et les deux pilotes en ont tiré le maximum en ne se faisant battre que par Kimi Antonelli, poleman du jour, qui a réussi à les devancer.

Le Néerlandais était un peu frustré de sa Q3 car il pense qu’il aurait pu signer la pole s’il avait eu autant d’aisance qu’en Q1 et Q2, et il assure qu’il n’a pas fait d’erreurs, mais que le vent a compliqué sa quête d’une troisième pole position consécutive.

"La Q3 n’était pas bonne. La Q1 et la Q2 étaient bonnes, mais pour une raison que j’ignore, sur les deux trains de pneus, je n’avais pas un bon équilibre. Je n’ai pas fait d’erreurs, mais je n’avais pas de grip, je glissais partout" a noté le quadruple champion du monde.

"Et dans le dernier tour il y avait le vent d’arrière. J’ai mal pris une bosse, la voiture a sauté comme un kangourou et j’ai su que le tour était fini. La Q3 n’est pas ce que je voulais mais c’est quand même une deuxième place, donc je m’en contente."

De son côté, Hadjar a impressionné en se rapprochant à cinq centièmes de Verstappen et en allant chercher la troisième place sur la grille, ce qui lui permet d’égaler son meilleur résultat en qualifications et d’égaler aussi sa meilleure position de départ d’une course.

"Je suis heureux de la troisième place car c’était incroyablement difficile pour moi depuis le début du week-end, je n’arrivais pas à trouver un bon équilibre, j’avais beaucoup de difficultés, et je n’arrivais même pas à signer un temps en pneus tendres car la voiture était trop difficile à piloter" a indiqué le Français.

Il admet aussi qu’il a été un peu trop critique avec son équipe au fil du week-end et admet être désolé : "Je suis reconnaissant pour tout le travail acharné de l’équipe au fil du week-end, j’ai été un peu dur avec eux donc je m’excuse."

"Je suis heureux d’être troisième même si je pense qu’on aurait pu avoir une chance de pole. J’ai eu un vent d’arrière dans les virages 12 et 15, j’ai perdu du temps, je suis dégoûté mais je suis quand même content."