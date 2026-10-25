Leclerc révèle le ’problème’ qui lui a coûté un bon résultat en Q3 à Austin

Charles Leclerc espérait mieux que sa quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis, après un début de week-end durant lequel Ferrari a dominé les essais libres. Mais comme souvent, les résultats impressionnants de la Scuderia le vendredi se transforment en déception quand les autres équipes progressent et que l’équipe de Maranello peine à faire le même bond en avant que ses rivales.

Le pilote monégasque a expliqué qu’il s’attendait à un meilleur résultat, même après la Q1 et la Q2, et que c’est en Q3 que le team a rencontré des difficultés. Pour sa part, il a manqué de grip après le refroidissement de la température de piste.

"La performance était là aujourd’hui mais je ne sais pas pourquoi, je vais discuter avec Lewis mais je pense qu’on a eu le même problème... ça se passait bien en Q1 et en Q2. Mais en Q3, la piste a perdu en température" a expliqué Leclerc à Canal+.

"C’était très compliqué dans le tour de sortie, dans les premiers virages je sentais que c’était différent, les pneus étaient difficiles à mettre en température et on a perdu de la performance. On était bien niveau pneus hier mais quand il a fallu tout mettre bout à bout en Q3 il nous en a manqué."

Rien n’est encore perdu pour la course, et le rythme sur les longs relais semblait solide en essais. Il espère évidemment viser le podium en course mais admet qu’il sera difficile de lutter contre Mercedes et Red Bull.

"Je l’espère, la performance en course sur les simulations était très bonne, mais Mercedes a fait un gros pas en avant aujourd’hui, plus que n’importe qui, donc je pense qu’ils seront très rapides en course. Red Bull on sait à quoi s’attendre, ils auront la même performance que nous."

"Le départ sera super important, et ensuite ce sera le choix des pneus. Red Bull et moi avons fait le même choix pour demain, et les autres ont sélectionné davantage de trains de mediums, donc on verra ce qui paie à la fin."