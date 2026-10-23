Russell est ’fier’ d’avoir affiché de la ’résilience’ durant cette saison difficile

George Russell reconnait que la saison qu’il vit actuellement a été difficile, et que malgré la perte du titre mondial à venir, il ne s’est jamais considéré comme vraiment dans la lutte. Le pilote Mercedes F1 admet même que son début de saison était compliqué, mais pas parce qu’il craignait pour le titre mondial. Il révèle qu’il était en difficulté car il n’arrivait pas à retrouver son feeling au volant.

Alors que Kimi Antonelli pourrait sceller son premier titre mondial en Formule 1 ce week-end, son équipier admet qu’il n’est pas inquiet à ce sujet puisqu’il n’a plus vraiment grand chose à y faire, alors qu’il a maintenant 102 points de retard.

"Je n’ai rien à y faire. Pour l’équipe, ces courses ont été intéressantes. Les évolutions n’ont pas eu les performances escomptées en Malaisie, on a eu de bonnes informations à Singapour avec la comparaison, mais on a besoin de temps pour peaufiner les réglages" a déclaré Russell.

"On espère rapidement maîtriser les choses car Red Bull est revenu en très bonne forme et semble très forte, McLaren sera forte à d’autres courses, et Ferrari amène également de grosses évolutions, donc on doit retrouver notre forme."

Le Britannique détaille le processus qui lui a permis de retrouver son aisance au fil de la saison, et comment la malchance qu’il a rencontrée n’a pas été le principal de ses problèmes durant l’année.

"Ca a été une saison unique qui a beaucoup mis à l’épreuve mon caractère et ma résilience. J’ai dû me regarder plusieurs fois dans le miroir pour savoir comment je voulais rebondir après mes coups de malchance."

"Est-ce que je voulais abandonner et accepter ma malchance ou la rectifier et en tirer le maximum en contrôlant ce que je pouvais ? Et je peux être fier de moi-même car je me suis toujours battu. J’ai aussi une très bonne équipe et je vais essayer de gagner, et on verra ce que le futur me réserve."

"Je n’ai pas vraiment de sentiments quand je dis que je n’ai pas été dans la lutte pour le titre cette année. Car quand je réfléchis au début d’année, ce qui me tenait éveillé la nuit n’était pas le championnat, c’était comment retrouver ma performance."

"Je voulais comprendre ce dont j’avais besoin de la voiture, ce que je devais changer dans mon pilotage pour reprendre le contrôle, et la malchance était juste du sel sur la plaie. Mais je compte être là pour de nombreuses années, et on ne peut pas abandonner quand on tombe par terre, on doit rebondir, et je suis fier d’avoir tout donné."

Russell a suggéré que les circuits de F1 devraient être resurfacés tous les deux ans face aux problèmes d’asphalte qui s’arrache, mais aussi pour éviter les bosses comme celles qui attendent les pilotes à Austin ce week-end.

"Nous ne sommes pas une IndyCar ou une F2 qui roule avec des hauteurs de caisse raisonnablement hautes. Notre hauteur de caisse est de 10 mm au bout de la ligne droite. Donc le moindre petit bosse, on le ressent vraiment."

"Et le profil latéral des pneus, depuis que nous sommes passés aux 18 pouces, est nettement plus petit. Donc vous avez perdu toute cette suspension effective dans le pneu, qui était un amortisseur que nous n’avons plus vraiment."