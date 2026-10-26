’C’est fou’ : Hamilton révèle l’énorme erreur de réglages qui lui a coûté le podium

Lewis Hamilton estime que Ferrari est passée à côté d’un élément essentiel dans les réglages de sa monoplace au Grand Prix des États-Unis, au point de compromettre ses chances de podium dès le début du week-end. Quatrième à Austin, le septuple champion du monde a souffert d’un important sous-virage pendant les deux premiers relais, avant de retrouver une voiture nettement plus compétitive dans la dernière partie de la course. Le Britannique révèle que plusieurs ajustements successifs de son aileron avant n’ont même pas suffi à combler entièrement son déficit d’appui, une situation qu’il juge difficilement compréhensible.

Lewis Hamilton a terminé le Grand Prix des États-Unis à la quatrième place, à 18,515 secondes du vainqueur Kimi Antonelli. Alors que Charles Leclerc a offert à Ferrari la deuxième marche du podium, derrière la Mercedes et devant la Red Bull de Max Verstappen, le Britannique n’est pas parvenu à rejoindre le Néerlandais malgré un rythme encourageant en fin de course.

Pour Hamilton, l’explication de cette occasion manquée remonte aux premières séances d’essais libres, lorsque Ferrari a emprunté une mauvaise direction dans la mise au point de sa monoplace, comme il l’a dit à chaud après l’arrivée.

Devant la presse écrite, il a pris le temps d’expliquer clairement comment son week-end a fini par mal tourner.

"Je pense que je manquais de rythme pendant les deux premiers relais. En fait, je n’arrivais tout simplement pas à faire tourner la voiture et je pense qu’au bout du compte, tout a commencé vendredi."

"Nous avions vraiment de mauvais réglages pour les EL1, puis nous sommes partis dans la mauvaise direction en EL2. Nous sommes revenus en arrière et avons retrouvé une meilleure situation pour les EL3."

Malgré cette correction, Hamilton et Leclerc ont abordé la course avec des configurations aérodynamiques différentes, notamment concernant le réglage de l’aileron avant.

Hamilton estime que la différence entre les deux Ferrari tenait essentiellement au niveau d’appui généré par l’aileron avant. Le Britannique avait choisi une configuration moins chargée que celle de son coéquipier, une décision qui s’est révélée particulièrement pénalisante en conditions de course.

"Il y avait une petite différence entre Charles et moi, entre nos voitures, essentiellement en course, et cela concerne surtout le réglage du volet de l’aileron avant, la quantité d’appui que vous mettez. Je pense que nous avons continuellement été en dessous du niveau nécessaire, pour une raison ou une autre."

Cette insuffisance d’appui ne se manifestait pourtant pas clairement lors des tours précédant le départ. Hamilton explique que sa monoplace lui donnait de bonnes sensations lorsqu’il rejoignait la grille.

"Lorsque vous effectuez le tour de mise en grille, vous avez l’impression que la voiture fonctionne bien, puis dès que la course commence, vous avez une énorme perte d’adhérence à l’avant et beaucoup de sous-virage."

Dans ces conditions, le Britannique ne pouvait pas maintenir le rythme des pilotes qui le précédaient.

"Je ne pouvais rien y faire, donc ils se sont simplement échappés. J’ai perdu huit secondes, et c’est vraiment pour cette raison que je n’ai pas réussi à obtenir cette position devant Verstappen à la fin."

Ce déficit initial a pesé lourd dans le résultat final, alors que Hamilton a ensuite retrouvé une compétitivité suffisante pour envisager de revenir sur la troisième place.

Douze crans de réglage manquants : Hamilton n’en revient pas

Les difficultés du Britannique ont conduit Ferrari à modifier progressivement le réglage de son aileron avant pendant les deux arrêts aux stands. Mais l’ampleur des corrections nécessaires illustre à quel point sa configuration de départ était éloignée de celle qui aurait permis d’exploiter pleinement sa monoplace.

Interrogé sur son regain de performance en fin de course, Hamilton a détaillé les ajustements effectués.

"Au fil des arrêts aux stands, j’ai ajouté des crans de réglage. Quatre lors du premier arrêt."

Une première modification qui n’a pas suffi à résoudre entièrement le problème.

"Lors de l’arrêt suivant, nous avons ajouté quatre crans supplémentaires, et même à ce moment-là, il me manquait encore quatre crans."

"Et c’est fou, vraiment, de se retrouver avec douze crans de moins. Nous devons vraiment examiner comment nous avons pu en arriver là."

Hamilton considère également que son coéquipier disposait d’un avantage important dans la préparation de la course. Après les difficultés rencontrées vendredi, le Britannique était revenu vers une direction de réglages plus proche de celle adoptée par Leclerc lors des EL3.

Mais le Monégasque avait déjà pu effectuer un long relais avec cette configuration pendant les EL2, lui permettant de mieux comprendre son comportement et de valider ses choix.

"Je pense que cela aurait été un peu différent si nous avions commencé avec ce réglage."

"Je pense que c’est en EL2, lorsque nous avons effectué le long relais, que Charles a acquis de l’expérience avec ces réglages, alors que je n’ai pas pu faire de long relais avec cette configuration."

"Nous avons donc fait un petit pas en arrière à ce niveau-là."

Malgré cette frustration, Hamilton ne souhaite pas réduire son week-end aux erreurs de mise au point. Il souligne notamment la qualité du travail réalisé par Ferrari dans l’exécution des arrêts aux stands et dans les décisions stratégiques.

"Il y a beaucoup de points positifs à retenir. L’équipe a fait un excellent travail avec les arrêts aux stands et la stratégie, et nous avions évidemment un rythme correct, particulièrement pendant le dernier relais."

"Si j’avais eu ce rythme pendant les deux premiers relais, nous serions certainement montés sur le podium, je pense."

Cette analyse rejoint le sentiment exprimé par Frédéric Vasseur après la course, le directeur de Ferrari estimant lui aussi qu’un double podium était envisageable à Austin.