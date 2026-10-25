Troisième à Austin, Verstappen veut ’comprendre’ pourquoi sa course a été difficile

Max Verstappen est déçu de ne pas avoir enchaîné une troisième victoire consécutive, alors qu’il a terminé troisième du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote Red Bull n’était pas satisfait des choix de pneus effectués par son équipe, avec une stratégie à deux arrêts et deux relais en pneus tendres qui n’ont pas été réussis, le deuxième jeu de gommes les plus tendres ayant été très difficile à faire fonctionner pour lui.

Interrogé sur les raisons qui ont mené à ce résultat décevant, il admet aussi que le rythme de course de la RB22 n’était pas suffisant, et qu’il ne comprend pas les différences de performance par rapport aux deux courses précédentes.

"Je pense que notre rythme global n’était pas assez bon, et les pneus qu’on avait à disposition n’étaient pas les bons. On doit comprendre car lors des dernières courses ça avait bien marché," a déclaré le quadruple champion du monde, qui a perdu toute chance de titre mathématiquement.

"Mais ici ça n’a pas fonctionné pour nous pour une raison que j’ignore. Mais on a réussi à terminer sur le podium, peut-être qu’on a été chanceux avec la VSC mais je m’en contente."

Interrogé sur le dépassement effectué sur Lando Norris, il explique qu’il n’a pas eu le choix d’attaquer car Charles Leclerc était juste derrière : "Je devais le faire ! Soit vous dépassez, soit vous vous faites dépasser, donc j’ai décidé d’y aller."

Quel a été le problème au départ ? D’après ce que l’équipe a pu dire ?

"Oui, c’est toujours le même problème au départ. Mais notre rythme n’était probablement pas au niveau espéré alors... De plus, pour une raison ou une autre, les gommes les plus tendres ne semblaient pas très performantes en course ce week-end, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Nous n’avions tout simplement pas les bons pneus. Je pense aussi que notre stratégie d’utilisation des gommes durant la course n’était pas la bonne."

"Cela nous a très vite contraints à effectuer deux arrêts aux stands. Par ailleurs, tout au long du week-end, l’unité de puissance a manqué de constance. Tour après tour, virage après virage, je rencontrais des problèmes variés, que ce soit au niveau du frein moteur ou des passages de rapports."

"Il m’était donc impossible d’être régulier, ce qui rend les choses évidemment très compliquées. Cela dit, même si nous avions utilisé les pneus dans le bon ordre ou choisi les bonnes gommes, je ne pense pas que nous aurions eu le rythme de Kimi ; mais la deuxième place aurait peut-être été envisageable."

"C’est un week-end qui nous a permis d’apprendre et de mieux comprendre certains aspects. Quoi qu’il en soit, nous repartons avec un podium, ce qui est une bonne chose."