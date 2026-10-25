Leclerc se félicite d’un ’bon rythme’ mais regrette de ne pas avoir joué la victoire

Charles Leclerc a terminé deuxième du Grand Prix des Etats-Unis après une course solide menée par une stratégie à deux arrêts et un rythme solide. Malheureusement, le pilote Ferrari n’a rien pu faire contre l’exécution très solide d’une tactique à un arrêt pour Kimi Antonelli, qui s’est imposé. Le pilote admet qu’il est déçu de ne pas avoir eu voix au chapitre dans la lutte pour la victoire, qui n’a pas été disputée lors de cette course.

Cependant, le rythme de sa Ferrari était particulièrement solide, notamment avec les pneus durs en fin de course, et le Monégasque se félicite de ce qu’il a montré ce dimanche. Ce n’était qu’une question de temps, mais il est mathématiquement éliminé de la course au titre.

"C’était une bonne course, mais on n’a pas pu viser la victoire qui était notre objectif. C’était une course positive, on avait un bon rythme. Le premier relais était difficile, Kimi a fait un seul arrêt et ce n’était pas dans nos possibilités" a déclaré Leclerc.

"Mais on était dans la course avec Max et on avait un bon rythme. C’était une course amusante, il y a eu des bonnes batailles au départ et c’était sympa plus tard avec Lando et Max. C’était tendu mais j’ai apprécié. J’avais moins de batterie et j’ai eu du mal à me protéger avec Max mais j’ai réussi, et c’était une bonne course."