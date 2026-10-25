Russell complètement perdu à Austin, à 54 secondes de son équipier

George Russell a vécu un nouveau Grand Prix difficile à Austin, terminant à la huitième place d’une course durant laquelle il n’a jamais disposé du rythme nécessaire pour jouer les premiers rôles. Le pilote Mercedes a également écopé d’une pénalité de cinq secondes qui lui aurait coûté plusieurs positions, mais refuse de s’en servir comme excuse. Plus préoccupant encore, le Britannique reconnaît ne pas comprendre les raisons de son manque de compétitivité, alors que les difficultés rencontrées avec sa monoplace continuent de peser sur sa saison.

Huitième à l’arrivée du Grand Prix des États-Unis, George Russell n’a pas cherché à minimiser la contre-performance de Mercedes, ni à attribuer son résultat uniquement à la pénalité de cinq secondes qui lui a été infligée.

Interrogé sur les conséquences de cette sanction et sur son éventuel sentiment d’injustice, le Britannique a immédiatement ramené la discussion sur le principal problème rencontré pendant la course : son manque de rythme.

"Je veux dire, notre rythme était tout simplement mauvais aujourd’hui. C’est aussi simple que cela, évidemment. Les cinq secondes n’ont pas arrangé les choses et m’ont probablement coûté deux ou trois positions. Mais malgré tout, le rythme n’était pas assez bon au moment où il aurait fallu qu’il le soit."

Le pilote Mercedes a également été interrogé sur son adaptation aux évolutions de sa monoplace et sur les difficultés qu’il pourrait encore rencontrer avec cette version de la voiture.

Mais plutôt que de désigner un élément technique précis, Russell a reconnu qu’il lui manquait encore des réponses pour expliquer un déficit de performance aussi important.

"Je n’étais tout simplement pas assez rapide, pour être franc. Oui, je dois essayer de comprendre pourquoi. Et, vous savez, c’est étrange quand on est aussi loin."

"Alors j’espère qu’il existe une réponse quelque part. Mais pour le moment, je ne l’ai pas."

À l’approche du Grand Prix de Mexico, Mercedes devra analyser les données du week-end pour tenter de comprendre ce qui a empêché Russell de retrouver un niveau de performance satisfaisant.