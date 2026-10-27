Russell privé des EL1 au Mexique, Browning au volant de la Williams F1

George Russell devra patienter jusqu’à la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico pour prendre le volant de sa Mercedes W17. L’écurie allemande a choisi ce week-end pour confier sa monoplace à Fred Vesti, dans le cadre des séances obligatoires réservées aux jeunes pilotes. Une décision qui intervient à un moment particulièrement important du championnat, puisque Russell conserve une infime chance mathématique de priver son équipier Kimi Antonelli du titre mondial. Mercedes ne sera toutefois pas la seule équipe à modifier son équipage vendredi : Williams, Aston Martin et Audi ont également prévu de donner du temps de roulage à leurs jeunes pilotes.

Pour la première fois de la saison 2026, George Russell devra céder sa Mercedes W17 lors d’une séance d’essais libres. Le Britannique ne participera pas aux EL1 du Grand Prix de Mexico, son baquet étant confié à Fred Vesti, pilote de réserve de l’écurie allemande.

Cette participation s’inscrit dans le cadre des obligations réglementaires imposant aux titulaires de laisser leur monoplace à un jeune pilote lors de deux séances d’essais libres au cours de la saison.

Jusqu’à présent, seul Kimi Antonelli avait cédé sa place chez Mercedes. L’Italien avait ainsi manqué les EL1 des Grands Prix de Barcelone-Catalogne et de Hongrie, permettant à Vesti de remplir deux de ses engagements au volant de la W17.

Russell doit désormais effectuer à son tour ses séances obligatoires, et Mercedes a choisi le Mexique pour la première d’entre elles.

Le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez constitue traditionnellement une destination privilégiée pour ces changements de pilotes. La piste est souvent particulièrement poussiéreuse lors de la première séance du vendredi, ce qui limite parfois la représentativité des conditions de roulage.

Les équipes peuvent donc considérer qu’il est moins pénalisant de confier les EL1 à un jeune pilote, avant de retrouver leur titulaire pour les EL2.

Russell joue ses dernières chances de titre mondial

Cette décision intervient néanmoins dans un contexte sportif très particulier pour Mercedes. Kimi Antonelli arrive au Mexique avec 123 points d’avance sur George Russell, alors qu’il ne reste que 125 points à distribuer jusqu’à la fin du championnat.

Le Britannique conserve donc mathématiquement une possibilité de décrocher le titre, mais celle-ci dépend impérativement d’une victoire à Mexico. Si Russell ne remporte pas le Grand Prix, Antonelli sera automatiquement sacré champion du monde, quel que soit son propre résultat.

Même en cas de victoire de Russell, l’Italien n’aurait besoin que de terminer neuvième pour s’assurer définitivement de la couronne. Lewis Hamilton figure également parmi les pilotes encore mathématiquement en lice. Mais le septuple champion du monde doit lui aussi impérativement gagner au Mexique pour conserver une chance de titre.

Si Hamilton ne s’impose pas, Antonelli sera assuré du championnat sur ce plan également. En cas de victoire du pilote Ferrari, une dixième place suffirait au jeune Italien pour écarter cette dernière menace.

Antonelli pourrait donc décrocher son premier titre mondial dès dimanche, tandis que son équipier devra composer avec une préparation légèrement réduite puisqu’il ne disposera pas des EL1.

Russell retrouvera toutefois sa Mercedes dès la deuxième séance d’essais libres, avec la possibilité de poursuivre son travail de réglages avant les qualifications et la course.

Browning retrouve la Williams au Mexique et au Brésil

Mercedes ne sera pas la seule écurie à faire appel à un jeune pilote pendant les essais libres du Grand Prix de Mexico.

Williams a confirmé que Luke Browning bénéficierait de deux nouvelles participations aux EL1 avant la fin de la saison.

Le Britannique prendra d’abord le volant de la FW48 d’Alex Albon au Mexique, avant de remplacer Carlos Sainz lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de São Paulo, au Brésil.

Browning a déjà piloté la Williams cette année à Barcelone, en Autriche et en Italie. Avec ces deux nouvelles apparitions, il totalisera donc cinq participations aux EL1 en 2026.

Sa première sortie, à Barcelone, avait été largement compromise par des problèmes techniques sur sa monoplace, qui l’avaient empêché d’effectuer un roulage réellement significatif.

Albon, qui avait déjà laissé son volant à Browning en Italie pour la deuxième fois de la saison, cédera donc sa voiture au Britannique pour une troisième séance au Mexique.

Williams souhaite ainsi poursuivre la progression de son jeune pilote tout en recueillant des informations utiles sur la FW48.

"Je suis heureux de retrouver le volant de la FW48 et reconnaissant envers Atlassian Williams F1 Team de m’avoir accordé sa confiance pour les quatre séances d’EL1 réservées aux débutants de l’équipe cette année," a déclaré Browning.

"C’est une excellente occasion d’accumuler davantage de tours au volant de la voiture, tout en approfondissant ma compréhension du nouveau package et en rapportant à Grove des données et des retours utiles. Chaque séance vous apprend quelque chose de nouveau, et je compte tirer tous les enseignements possibles de cette expérience pour continuer à faire progresser mon développement et celui de l’équipe."

Au-delà de l’expérience acquise par Browning, Williams voit également un intérêt technique à confier plusieurs séances au même pilote.

Sven Smeets, directeur sportif de l’écurie britannique, souligne que la continuité dans le programme permet de mieux comparer les informations recueillies en piste avec celles issues du simulateur.

Le travail réalisé par Browning dans les installations de Grove constitue ainsi un élément important de son rôle au sein de l’équipe.

"Luke continue de démontrer qu’il est un élément précieux de l’équipe, aussi bien grâce à son travail au simulateur qu’à ses performances en piste", a expliqué Smeets.

"Lui donner l’occasion de prendre le volant de la FW48 lors de deux week-ends de course constitue une étape importante de son développement et une progression naturelle."

Le directeur sportif insiste également sur les avantages que présente l’utilisation régulière du même pilote pour ces séances réservées aux jeunes.

"Il est précieux pour nous de conserver le même pilote lors de nos quatre séances d’essais réservées aux débutants, car cela nous permet d’améliorer la corrélation entre les données recueillies en piste et notre travail au simulateur."

"Nous disposons d’un groupe de jeunes pilotes talentueux au sein de la Williams F1 Team Driver Academy, et nous sommes heureux de continuer à leur offrir des occasions comme celle-ci pour soutenir leur progression et leur développement."

Crawford chez Aston Martin, Slater chez Audi

D’autres changements de pilotes sont également confirmés pour les EL1 du Grand Prix de Mexico.

Chez Aston Martin, Jak Crawford prendra le volant de la monoplace habituellement confiée à Lance Stroll. L’Américain bénéficiera ainsi d’une nouvelle occasion d’accumuler de l’expérience dans le cadre du programme de jeunes pilotes de l’écurie britannique.

Audi a également prévu de faire débuter Freddie Slater lors de cette première séance d’essais libres.

L’identité du titulaire qui lui cédera sa monoplace au Mexique n’a toutefois pas encore été officiellement confirmée.

Gabriel Bortoleto apparaît comme le candidat le plus probable pour laisser son volant au jeune Britannique.

Slater doit également participer aux EL1 du Grand Prix de São Paulo, au Brésil.

Cette deuxième apparition pourrait conduire Audi à modifier sa répartition des séances, puisque le rendez-vous brésilien constitue la course à domicile de Bortoleto.

Dans ce contexte, Nico Hülkenberg semble être le candidat le plus probable pour céder sa monoplace à Slater lors du week-end de São Paulo, même si cette répartition reste à confirmer.