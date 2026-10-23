Norris admet qu’il était ’impossible’ de viser le titre avec la MCL40

Lando Norris reconnait que la saison n’a pas été aussi solide qu’il l’espérait, notamment en deuxième partie d’année malgré deux victoires. Le pilote McLaren F1 a aussi signé trois pole positions, mais il assure que la MCL40 n’avait pas les performances et la maniabilité nécessaires pour aller chercher le titre mondial. Néanmoins, il croit encore à la possibilité de gagner des courses ou signer des pole positions avant la fin d’année.

Après la Hongrie, alors qu’il venait de gagner deux courses de suite, et même lorsqu’il a dominé la course à Madrid avant d’être piégé par une VSC, il semblait acquis qu’il soit dans la lutte pour la fin de saison, mais les performances de McLaren se sont ensuite effondrées.

"J’essaie, la voiture était rapide à ce moment, plus que ces dernières courses. On n’est pas proches de la pole position, la voiture n’est pas au niveau auquel elle doit être, mais je pense toujours que c’est possible, que l’on peut avoir une autre pole et une autre victoire cette année" assure Norris.

"Il nous faut une voiture rapide, mais on ne gagnera pas le titre mondial l’année prochaine si on a juste une voiture plus rapide. C’était une voiture avec laquelle il est quasiment impossible de faire un tour qualif bout à bout. J’ai été en pole trois fois, pour quelques centièmes."

"Ce n’est pas comme si on gagnait tout et que c’était facile, la voiture était très difficile à maîtriser, on a réussi parfois à en tirer quelque chose mais ce n’est pas une voiture qui peut gagner un championnat. Et pour l’année prochaine, on aura besoin d’une voiture plus facile à piloter."

Interrogé sur l’autorisation d’attaquer tous les pilotes en piste sauf Oscar Piastri après l’accrochage qu’il a provoqué à Singapour, le champion du monde en titre a réfuté qu’il n’avait pas le droit d’attaquer son équipier, mais il a juste reconnu qu’il a des consignes strictes.

"Je pourrais aussi attaquer Oscar. Beaucoup de mots ont été dits, mais on est toujours autorisés à se battre. Mais on ne peut pas évidemment vivre ce qui s’est passé la dernière fois ou l’an dernier, on peut courir mais on ne doit pas se rentrer dedans."

Le Britannique admet avant de rouler sur le circuit très bosselé d’Austin que plusieurs pistes aujourd’hui au calendrier "ne correspondent certainement en rien" aux standards attendus pour la Formule 1.

"C’est assez grave. Il y a beaucoup d’endroits où je dois prendre des comprimés contre le mal de tête avant de prendre la piste, simplement parce que c’est tellement bosselé et que l’on se tape la tête assez fort contre l’appui-tête à cause des bosses."

"Ce n’est donc certainement pas une bonne chose. Mais il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire. Nous nous en plaignons, ce sont donc des choses que nous avons évoquées de très, très nombreuses fois, mais il y a une limite à ce que nous pouvons réclamer."