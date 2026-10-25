Hadjar est agacé que Red Bull ait ’jeté un podium à la poubelle’ à Austin

Isack Hadjar a terminé sixième du Grand Prix des Etats-Unis en s’élançant troisième, mais il pense que le podium était jouable ce dimanche, alors que son équipier Max Verstappen a terminé troisième. Le pilote Red Bull est frustré d’un problème au départ, d’un souci d’accélérateur dans la course, et d’une stratégie qui n’était pas la bonne, alors que le vainqueur du jour a gagné avec un arrêt, et que Lando Norris, qui partait huitième, termine devant lui.

Mais c’est clairement le départ qui a énervé le Français, qui a expliqué auprès de Sky Sports que malgré une excellente procédure pour lancer sa course, son embrayage n’a pas fait ce qu’il fallait et lui a coûté du rythme.

"Je regarde juste comment ma course commence. Je fais tout parfaitement au niveau de la procédure, et puis j’ai un problème d’embrayage. Et ces choses-là, qui échappent complètement à mon contrôle, ça m’emmerde" s’est agacé Hadjar.

"Et puis j’ai une mauvaise réception radio, je n’entends pas ce qui se passe dans les stands. Je quitte les stands avec la mauvaise cartographie et je perds une seconde à chaque tour avec ces pneus durs. Je veux dire, c’est juste…" a poursuivi le Français sans terminer sa phrase.

Interrogé sur ce qu’il faut faire pour corriger le problème, il explique qu’il faut revoir l’embrayage de la RB22 : "Oui, il faut le repenser car pour l’instant, il est trop fragile, il ne supporte pas bien les températures. Oui, c’est vraiment difficile de ne pas savoir comment ça va se passer."

Sur Canal+, il a donné plus de précisions : "Quand j’étais à 100 % j’avais la puissance, et à 50 % de la course de pédale je n’avais rien, donc c’était soit 100 % soit zéro. Donc c’est impossible à conduire, et même comme ça on n’était pas mal. C’est juste dommage de mettre le podium à la poubelle."

Alors qu’on l’a entendu être sceptique du choix des pneus durs pour le dernier relais d’une stratégie à deux arrêts, Hadja admet qu’il n’a pas compris l’erreur de stratégie de son équipe, mais la relativise quelque peu.

"C’est dommage qu’on n’ait pas vu que c’était une stratégie à un arrêt qu’il fallait faire, c’est dommage qu’on ne le voit pas avant le dimanche car on a économisé pas mal de pneus pour rien, mais ce n’était pas le plus agaçant dans la voiture."