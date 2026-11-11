Mercedes F1 a fêté ses titres, Antonelli et Russell rendent hommage aux employés

Mercedes F1 a célébré ce mercredi 11 novembre son retour au sommet de la Formule 1 en réunissant ses collaborateurs sur ses deux sites de Brackley et Brixworth. Sacrée championne du monde des constructeurs pour la neuvième fois de son histoire, l’écurie allemande a également fêté le premier titre mondial de Kimi Antonelli, devenu à 20 ans le premier pilote issu de son programme de jeunes talents à décrocher la couronne avec l’équipe officielle. Entourés de Toto Wolff, George Russell et des milliers de personnes ayant contribué à cette réussite, les membres de Mercedes ont savouré un doublé qui met fin à quatre saisons de disette et permet à leur directeur d’égaler plusieurs records historiques.

L’ambiance était à la fête ce mercredi 11 novembre dans les usines Mercedes de Brackley et Brixworth. Quelques jours après avoir décroché le championnat du monde des constructeurs au Grand Prix du Brésil à São Paulo, l’écurie allemande a réuni ses employés pour célébrer une saison 2026 qui marque son grand retour au premier plan (voir les autres photos sous l’article).

Deux événements ont été organisés sur les sites de Lauda Drive, à Brackley, où sont conçues et développées les monoplaces, et de Morgan Drive, à Brixworth, qui accueille notamment les activités liées aux groupes propulseurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

Toto Wolff, directeur et PDG de l’équipe, était présent aux côtés de George Russell, du nouveau champion du monde Kimi Antonelli et du pilote Fred Vesti pour partager ce moment avec les collaborateurs des deux usines.

Ces célébrations viennent récompenser plusieurs années de travail après une période particulièrement difficile pour Mercedes.

Entre 2014 et 2021, les Flèches d’argent avaient remporté huit titres mondiaux des constructeurs consécutifs, établissant une série historique en Formule 1. Mais l’introduction des monoplaces à effet de sol en 2022 avait mis fin à cette domination.

Pendant quatre saisons, Mercedes avait tenté de retrouver sa compétitivité sans parvenir à reconquérir le championnat.

Cette période avait nécessité des changements, des décisions difficiles et une remise en question permanente des méthodes de travail, aussi bien à Brackley qu’à Brixworth.

L’arrivée de la nouvelle réglementation 2026, concernant à la fois les châssis et les groupes propulseurs, a finalement offert à l’écurie une nouvelle occasion de revenir au sommet.

Mercedes l’a pleinement exploitée, avec déjà 12 victoires remportées cette saison grâce aux performances conjuguées de Kimi Antonelli et George Russell.

Wolff : "Il n’y avait pas de raccourci pour revenir au sommet"

Pour Toto Wolff, ces célébrations représentent bien davantage qu’une simple occasion de marquer un nouveau succès sportif.

Elles permettent de reconnaître les efforts consentis par l’ensemble de l’organisation pendant les quatre années qui ont suivi le dernier titre des constructeurs remporté en 2021.

"Il y a des moments où il faut s’arrêter et prendre conscience de ce qui a été accompli, et aujourd’hui en fait partie", a déclaré le directeur de Mercedes.

"Ces dernières années nous ont mis à l’épreuve. Nous avons commis des erreurs, nous nous sommes remis en question, nous avons changé et nous avons continué à travailler. Il n’y avait pas de raccourci pour revenir dans la lutte pour les championnats. C’est pourquoi pouvoir être ici aujourd’hui avec tout le monde à Brackley et Brixworth représente tellement pour nous."

Wolff a particulièrement insisté sur la dimension collective de cette neuvième couronne mondiale.

"Le championnat des constructeurs appartient à chaque personne de cette équipe. Chaque détail, chaque journée difficile, chaque amélioration et chaque contribution ont joué un rôle. C’est cela, la Formule 1. Ce qui se passe le dimanche n’est possible que grâce au travail accompli ici chaque jour."

Le dirigeant autrichien a également tenu à saluer le parcours exceptionnel de Kimi Antonelli.

Arrivé très jeune dans le programme de développement Mercedes, l’Italien a franchi les différentes étapes du karting et des formules de promotion avant d’être titularisé en Formule 1 en 2025.

Son titre mondial 2026 constitue ainsi l’aboutissement d’un investissement de longue date de la part de Mercedes.

"La réussite de Kimi est également très particulière. Nous le connaissons depuis qu’il est enfant et nous l’avons accompagné à travers notre programme de jeunes pilotes, jusqu’à la Formule 1 et maintenant jusqu’à un titre mondial. Mais il a mérité ce succès. Il a répondu présent en piste sous une pression énorme et mérite tout ce qui accompagne le statut de champion du monde."

Si Kimi Antonelli a attiré une grande partie de l’attention en remportant le championnat des pilotes, Toto Wolff a également souhaité mettre en lumière le rôle joué par George Russell dans la conquête du titre des constructeurs.

Le Britannique a contribué aux 12 victoires de Mercedes cette saison et reste engagé dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde des pilotes.

Mais pour son directeur, son importance dépasse largement les résultats inscrits au classement.

"George a également été fondamental dans ce que nous avons accompli cette saison. Il a évolué à un niveau incroyablement élevé tout au long de l’année, a fait preuve d’une grande régularité et a répondu présent lorsque l’équipe avait besoin de lui."

"Sa contribution va aussi bien au-delà des points qu’il a marqués. Le leadership, l’expérience et l’engagement qu’il apporte à l’équipe ont été extrêmement importants. Ce championnat des constructeurs n’aurait pas été possible sans lui."

"Aujourd’hui, il s’agit de reconnaître ce que nous avons tous accompli ensemble. Nous devons en profiter. Ensuite, comme toujours dans ce sport, nous retournerons au travail."

Brixworth récompensé après le défi des moteurs 2026

Le doublé mondial de Mercedes représente également une réussite majeure pour son département moteurs de Brixworth.

L’introduction des nouveaux groupes propulseurs en 2026 a constitué un défi technique considérable, avec une répartition de la puissance profondément modifiée entre le moteur thermique et la partie électrique.

Pour Hywel Thomas, directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, le titre mondial récompense un programme de développement engagé plusieurs années avant l’entrée en vigueur de cette réglementation.

"Un championnat est la mesure ultime d’une performance durable en Formule 1, et tous ceux qui travaillent à Brixworth devraient être immensément fiers du rôle qu’ils ont joué dans cette réussite."

"L’introduction de la nouvelle réglementation sur les groupes propulseurs a fait de 2026 un immense défi technique. Le travail derrière ce programme remonte à plusieurs années et a nécessité un engagement extraordinaire dans toute l’organisation."

Thomas a également souligné l’importance de la collaboration entre les équipes chargées du châssis et celles responsables du groupe propulseur.

"Ce qui rend cette journée particulièrement gratifiante, c’est de pouvoir célébrer ce travail aux côtés de nos collègues de Brackley. Le châssis et le groupe propulseur forment un seul ensemble et une seule équipe. Le championnat des constructeurs reflète ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les deux organisations travaillent ensemble vers le même objectif."

Le responsable de Brixworth a enfin tenu à féliciter les pilotes et l’ensemble des collaborateurs impliqués dans ce retour au sommet.

"Félicitations à Kimi pour son titre de champion du monde, à George pour sa contribution tout au long de la saison, et à chaque personne de Brixworth et de Brackley qui a contribué à ramener Mercedes au sommet."

Antonelli : "Je réalise encore difficilement que je suis champion du monde"

Pour Kimi Antonelli, cette journée de célébration possédait une dimension particulièrement personnelle.

Le jeune Italien est devenu le premier pilote issu du Programme Mercedes Junior à remporter le championnat du monde de Formule 1 avec l’équipe officielle.

Son parcours, commencé au sein du programme de jeunes talents alors qu’il était encore enfant, a abouti à un premier titre mondial dès sa deuxième saison dans la discipline.

Une réussite que le pilote de 20 ans a encore du mal à mesurer pleinement.

"Être ici en tant que champion du monde est quelque chose que j’essaie encore de réaliser. J’ai rejoint Mercedes lorsque j’étais très jeune et tellement de personnes m’ont aidé à chaque étape de mon parcours."

"Un championnat des pilotes porte un seul nom, mais on ne peut pas accomplir quelque chose comme cela tout seul. Chaque fois que je monte dans la voiture, je sais combien d’heures de travail ont été nécessaires pour donner à George et à moi-même la possibilité d’être performants. Venir à Brackley et Brixworth pour célébrer avec toutes les personnes qui ont participé à cette réussite est très particulier."

Le nouveau champion du monde a également évoqué les difficultés rencontrées au cours d’une saison qui, malgré les nombreux succès de Mercedes, n’a pas été exempte de moments délicats.

"Cette saison a connu des moments incroyables, mais elle a également beaucoup exigé de nous tous. Nous avons continué à nous pousser mutuellement et à progresser."

"Je suis incroyablement fier d’être champion du monde, mais je suis tout aussi fier que nous ayons remporté ensemble le championnat des constructeurs. Merci à toutes les personnes présentes ici, à ma famille et à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours."

Russell savoure la fin de quatre années difficiles

George Russell a lui aussi profité de cette journée pour revenir sur le chemin parcouru par Mercedes depuis son dernier titre des constructeurs en 2021.

Arrivé dans l’équipe officielle en 2022, le Britannique a vécu l’intégralité de la période durant laquelle Mercedes a dû accepter de ne plus être la référence de la Formule 1.

Il considère que la neuvième couronne mondiale récompense avant tout la détermination des collaborateurs qui ont continué à travailler malgré les difficultés.

"Remporter le championnat des constructeurs représente énormément, parce que cela récompense le travail de toute l’équipe."

"Nous avons tous connu les années difficiles depuis notre dernier championnat. Personne ici n’acceptait cette situation comme étant celle dans laquelle nous voulions nous trouver, mais personne ne s’attendait non plus à une solution rapide. Tout le monde a continué à travailler, à apprendre et à croire que nous pouvions nous remettre dans cette position."

"Revenir à Brackley et Brixworth et voir ce que ce championnat représente pour tout le monde est incroyablement gratifiant. Cela a été un privilège de jouer mon rôle dans le retour du championnat des constructeurs chez Mercedes, et toutes les personnes ici devraient être incroyablement fières de ce que nous avons accompli ensemble."

Le Britannique a également rendu hommage à son équipier Kimi Antonelli, dont il a souligné les performances exceptionnelles tout au long de la saison.

"Kimi mérite également d’immenses félicitations. Ce qu’il a accompli cette saison a été exceptionnel. Nous nous sommes poussés mutuellement très fort tout au long de l’année et cela a contribué à faire progresser l’équipe."

Avec 12 victoires déjà remportées en 2026, le titre mondial des constructeurs et la première couronne de Kimi Antonelli, l’écurie de Brackley et Brixworth peut désormais envisager la suite avec ambition.

Mais comme l’a rappelé Toto Wolff à ses collaborateurs, la Formule 1 ne laisse jamais beaucoup de temps pour savourer les succès. Après cette journée de célébration, Mercedes devra rapidement se remettre au travail pour tenter de prolonger sa nouvelle période de réussite.