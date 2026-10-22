Alonso sait ce qui ne va pas chez Aston Martin… mais ne peut pas tout révéler !

Fernando Alonso a révélé qu’Aston Martin F1 a déjà identifié les problèmes affectant ses performances, bien que l’Espagnol ait admis qu’il n’est pas possible de tout divulguer publiquement. Le double champion du monde de Formule 1 reste confiant quant à l’arrivée d’améliorations, tout en reconnaissant que l’écurie doit progresser dans tous les domaines concernant sa monoplace.

S’exprimant ce jeudi au Grand Prix des États-Unis, Alonso a été interrogé sur la possibilité que les difficultés rencontrées avec le turbo fourni par Honda persistent. L’Espagnol a écarté toute inquiétude, insistant sur le fait que l’équipe sait précisément quels aspects doivent être améliorés.

"Ce n’est pas une source d’inquiétude. Il est évident que nous devons nous présenter devant les médias le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, et nous ne pouvons pas tout vous dire," a expliqué Alonso.

"Nous savons ce que nous devons améliorer, ce sur quoi nous devons travailler. Les choses sont très claires. Nous sommes tous unis. Et je pense que de bonnes choses se profilent pour l’avenir."

L’Espagnol a ensuite souligné que l’équipe a déjà identifié ses points faibles, suggérant que le défi consiste désormais à mettre en œuvre les améliorations nécessaires, plutôt que de simplement chercher à comprendre ce qui ne fonctionne pas.

"La première étape consiste à comprendre les problèmes. Ces problèmes sont identifiés, tout comme les axes d’amélioration. Quant à savoir si nous pouvons tout révéler ou non, c’est une autre histoire."

Les propos d’Alonso interviennent après un nouveau week-end décevant pour Aston Martin à Singapour, où l’écurie espérait être plus compétitive. L’Espagnol a admis qu’il s’attendait à une meilleure performance, mais les difficultés sont apparues dès les premières séances d’essais.

Bien qu’il soit convaincu que les problèmes sont bien compris, Alonso a reconnu que la monoplace actuelle d’Aston Martin accuse encore un retard notable par rapport aux équipes de tête. L’Espagnol a précisé que les faiblesses ne se limitent pas à l’unité de puissance Honda, le châssis nécessitant lui aussi des améliorations significatives.

"Soyez assurés que nous sommes parfaitement conscients de la situation, tant au niveau du châssis que du moteur. Nous devons progresser sur tous les plans. Il nous faut aller plus vite en virage, tout comme dans les lignes droites. C’est la réalité de la Formule 1, et c’est ce que révèlent les données GPS. Si l’on nous compare aux monoplaces les plus rapides, il est clair que nous devons nous améliorer dans tous les domaines. C’est précisément sur quoi nous travaillons."

À six courses de la fin de la saison, Alonso ne s’attend pas à des bouleversements majeurs dans la hiérarchie. Il a confirmé que la monoplace d’Aston Martin resterait pratiquement inchangée pour les dernières manches, l’équipe se concentrant désormais sur l’optimisation des performances de sa voiture actuelle.

"En fin de compte, il ne reste plus que six courses. La voiture demeurera identique pour ces dernières épreuves. Nous ne prévoyons donc pas de changements significatifs dans la hiérarchie, et ce, pas seulement en ce qui nous concerne."

Dakar ou pas Dakar en 2027 ?

Fernando Alonso a été aperçu en test au Maroc ces derniers jours. Il a tenu à préciser que son récent essai en vue du Rallye Dakar ne signifie pas pour autant qu’il participera à l’édition 2027 de l’épreuve.

Plus tôt ce mois-ci, l’Espagnol avait affirmé qu’il serait impossible de se préparer pour le Rallye Dakar en janvier tout en se consacrant, en parallèle, à une nouvelle saison de Formule 1. Pourtant, peu après ces déclarations, Alonso a été aperçu au Maroc aux côtés de l’équipe Prodrive, au volant d’un véhicule à la livrée noire.

Cela a suscité des spéculations quant à la sincérité de ses propos initiaux ; toutefois, le double champion du monde a réitéré qu’une participation au Dakar n’était pas à l’ordre du jour pour l’année prochaine.

"Chaque semaine, je suis au volant d’une voiture de course. Je pratique beaucoup le karting, et pourtant, personne ne prétend pour autant que je vais disputer le championnat du monde. J’ai également piloté la monoplace d’Ayrton Senna à Barcelone, sans pour autant envisager de participer à un Grand Prix historique."

"J’adore piloter, c’est tout simplement dans ma nature."

Alonso a déjà pris part au Dakar, en 2020, durant une période où il était absent du calendrier de la Formule 1. Ayant pu mesurer les exigences d’une telle épreuve, Alonso a réaffirmé qu’il lui serait impossible de concilier la Formule 1 et le Dakar.

"Après y avoir participé en 2020, je peux dire que le Dakar a représenté le défi le plus ardu que j’aie jamais relevé en tant que pilote de F1. C’est une discipline radicalement différente de la F1, tant au niveau des techniques de pilotage que de la lecture du terrain. Il faut constamment jongler entre le frein et l’accélérateur pour stabiliser le véhicule, entre autres spécificités."

"C’est l’opposé total de la F1, et c’est précisément ce qui rend la chose intéressante. Mais il est très difficile de concilier ces deux défis, surtout au cours d’une même année."