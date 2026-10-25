’On a tout essayé’ : Williams F1 ne peut plus rien pour sa ’très mauvaise voiture’

Williams F1 n’a pas fait de miracle après un week-end très compliqué à Austin, et les pilotes de l’équipe de Grove ont été éliminés en Q1 au Grand Prix des Etats-Unis. Ils seront en neuvième ligne sur la grille au départ, mais le manque de performance et de stabilité de la FW48, mêlé à un programme axé sur 2027 avant tout, a conduit le team à un mauvais résultat et à beaucoup de frustration.

Carlos Sainz sera 17e au départ après avoir signé le 19e chrono de la séance, et il admet que son week-end a été compromis par le travail effectué sur 2027, car la voiture est de toute façon impossible à faire vraiment progresser, et il était satisfait d’une bonne partie de son tour.

"C’est un week-end durant lequel on a beaucoup travaillé pour l’an prochain. J’ai fait de bons tours et on a changé des choses sur les réglages qui m’ont permis de faire des progrès, mais dans mon tour j’attaquais un peu trop" a déclaré Sainz.

"J’ai fait deux excellents premiers secteurs, et peut-être que j’aurais pu viser la Q2 avec un troisième bon secteur. Mais c’était bien de tester des choses avec les réglages, ç’aurait pu être un bon tour mais malheureusement j’ai fait une erreur."

"On apprend des choses pour l’année prochaine, on investit beaucoup sur cela, mais on ne peut pas cacher le fait qu’on a une très mauvaise voiture ici à Austin. Nous sommes lents, on fait de notre mieux mais il n’y aura pas de miracle jusqu’à la fin de la saison."

Alex Albon était énervé à la radio après la Q1, critiquant notamment son timing en piste, mais il admet lui aussi que la FW48 n’a aucune chance de devenir une voiture correcte, quoi que l’équipe fasse pour l’améliorer.

"Je dois revoir, j’ai eu l’impression qu’on sortait tôt dans le dernier relais. On se bat avec la voiture, avec les pneus, je finis la qualification avec autant de confusion que celle que j’avais après les EL1, je n’ai pas grand chose à dire" déplore Albon.

"On a tout essayé, on fait des réglages différents à chaque séance, et on ne peut pas régler les problèmes de la voiture. On essaie de jeter des choses sur le mur en espérant que ça colle, mais rien ne colle."