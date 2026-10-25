Aston Martin F1 va ’un peu mieux’ à Austin, ’tout peut arriver’ en course

Les pilotes Aston Martin F1 ont vécu une séance qualificative assez différente à Austin, avec un passage en Q2 pour Fernando Alonso et une élimination en Q1 pour Lance Stroll. Le manque de performance de l’AMR26 et de son moteur Honda continue d’être marquant, même si le bilan global du samedi a été moins catastrophique que sur certains autres circuits.

Fernando Alonso s’est qualifié 14e et sera 12e au départ, avec l’espoir d’une arrivée dans le top 10. Néanmoins, il admet qu’il ne pourra pas y parvenir grâce à la performance, et qu’il aura besoin de chance pour atteindre les points.

"C’était un peu mieux que d’autres week-ends, on est devant les Cadillac et les Williams, on a fait une de nos trois Q3 de l’année. On est un peu plus compétitifs, on va profiter de pénalités pour s’élancer plus haut et on va voir ce qu’on peut faire pour être dans les points" a déclaré Alonso.

"Tout peut arriver quand vous êtes plus proches de la dixième place. Mais on a besoin d’aide de la part des voitures devant. Avec les pénalités, des voitures rapides vont partir de l’arrière mais elles vont nous menacer à un moment. Mais au moins, nous sommes dans la lutte et on pourra profiter un peu plus en course."

Lance Stroll n’a pas été très bavard après une élimination en Q1, et il admet qu’il était plus en difficulté lors de cette séance qualificative que pendant les trois séances d’essais libres.

"Non, la voiture était bien pire aujourd’hui qu’hier. Je n’ai pas fait beaucoup de changements, j’ai juste fait un gros pas en arrière sans que je sache pourquoi. J’avais beaucoup moins de grip" déplore le Canadien.