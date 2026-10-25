’Ce qu’est la F1 actuellement me frustre’ : Pérez enrage après la qualification

Les pilotes Cadillac F1 seront sur l’avant-dernière ligne sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche, grâce au jeu des pénalités, mais les deux ont terminé derniers de la séance qualificative ce samedi à Austin. La frustration était de mise après un manque de performance, mais aussi à cause de soucis qui ont touché la voiture en matière de déploiement d’énergie.

Sergio Pérez a en effet révélé qu’un appui trop précoce sur l’accélérateur en sortie de virage l’a fait manquer d’énergie dans la ligne droite et l’a empêché de devancer Alex Albon. Le Mexicain n’hésite pas à tacler la Formule 1 dans sa version hybride et va remettre une pièce dans la machine à rumeurs concernant sa lassitude.

"C’était un tour plutôt solide mais j’ai eu un problème avec le déploiement, j’ai perdu quelques dixièmes et ce n’était pas suffisant pour avoir Albon. Mais ça me frustre de voir ce qu’est la Formule 1 pour l’instant" a déclaré Pérez.

"Donc je n’ai pas grand chose à commenter. J’ai appuyé un peu trop tôt sur l’accélérateur dans le dernier virage, et j’ai trop dépensé d’énergie. C’est technique, mais pour résumer j’ai juste perdu du temps dans le dernier secteur."

De fait, il n’envisage pas que son dimanche sera facile sur le Circuit of the Americas : "Je pense que ce sera une course très difficile pour nous. La tenue de route est très mauvaise pour nous actuellement, et ça va être compliqué."

Valtteri Bottas n’était pas beaucoup plus heureux que son équipier mais pas pour les mêmes raisons. Le Finlandais admet qu’il attendait davantage de performance de la MAC-26 ce samedi au Texas.

"J’espérais qu’on serait plus proches de Williams mais ils sont un peu hors de portée, surtout sur un tour. C’était intéressant comme week-end car on a exploré les réglages, avec les bosses sur la piste on a pris différentes directions et il semble qu’on ait atterri où on devait, Checo et moi avons fait le maximum" déplore Bottas.

Il espère toutefois du mieux en course : "J’ai toujours de l’espoir, toujours ! Sur le papier ça s’annonce très difficile pour nous, mais on va tout faire pour essayer d’être dans la bataille, c’est tout ce qu’on peut faire."