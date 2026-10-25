Mekies soutient Vasseur et son ’projet à long terme’ chez Ferrari
Son ancien collègue "mérite une sérénité absolue" selon lui
Laurent Mekies a apporté son soutien à Frédéric Vasseur alors que de nouvelles spéculations continuent d’entourer l’avenir du directeur de l’écurie Ferrari. Vasseur a de nouveau été confronté à des questions sur la possibilité d’être remplacé, tandis que Ralf Schumacher a même suggéré que des soucis de santé pourraient l’inciter à s’éloigner de la F1, sans informations autres que celles de ses rares absences.
Mekies, qui a travaillé aux côtés de Vasseur chez Ferrari pendant une partie de l’année 2023 avant de partir pour Racing Bulls, a déclaré au Corriere della Sera que son compatriote français méritait plus de stabilité.
"Je pense que Fred fait un excellent travail. Avec quatre équipes si proches à la fin, seul le vainqueur a raison. Il mérite une sérénité absolue. Les résultats s’obtiennent grâce à des projets à long terme" a lancé Mekies, qui a lui-même été sous pression chez Red Bull.
Le Français a également été interrogé sur la perspective d’une lutte pour le titre entre Max Verstappen et Kimi Antonelli en 2027, et lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il en pensait, il a préféré se montrer prudent mais assure que son équipe est ambitieuse.
"Gardons les pieds sur terre. Il y a quatre équipes qui peuvent gagner chaque course, et cela continuera d’être le cas. Nous avons fait des choix de conception différents pour démarrer fort dès le début en 2027. Dans cette fin de saison, nous prenons des risques pour apprendre."
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