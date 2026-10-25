Antonelli veut conclure ’très rapidement’ alors que le titre lui tend les bras
Le pilote remercie Mercedes F1 après une victoire "méritée" à Austin
Kimi Antonelli n’a pas encore sécurisé le titre mondial, mais il a fait le plus dur en remportant le Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche à Austin. Le pilote Mercedes F1 n’a besoin de marquer que deux points d’ici à la fin de la saison pour être champion du monde. Et bien que George Russell et Lewis Hamilton soient encore mathématiquement en lice pour la couronne, il deviendra très prochainement le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.
Il doit en effet inscrire deux points, quel que soit le résultat de ses rivaux lors des quatre dernières courses. Et ce scénario vaut s’il n’y a pas d’annulation du Qatar et d’Abu Dhabi, ce qui semble encore pour le moment très hypothétique, quoi qu’en dise la Formule 1.
Mais le pilote italien a surtout voulu commenter sa victoire après une course impressionnante. Avec une W17 performante et une stratégie à un arrêt parfaitement exécutée, il s’est imposé avec une large avance.
"C’était le résultat dont on avait besoin, toute l’équipe le mérite après le temps passé pour amener ce package. La voiture était plaisante à piloter, l’exécution de la stratégie à un arrêt était parfaite, je suis heureux qu’on ait réussi, c’était un bel effort de l’équipe" a déclaré Antonelli.
Celui qui a longtemps dit qu’il prenait les courses les unes après les autres change forcément de discours quant au titre mondial, plus proche que jamais : "Je sais, on est très proches, mais on va essayer de finir sur une bonne note et j’espère qu’on pourra le décrocher très rapidement."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Mercedes F1
- Antonelli veut conclure ’très rapidement’ alors que le titre lui tend les bras
- Comment Antonelli peut devenir champion du monde au GP de Mexico
- Antonelli se méfie des Red Bull en course après une pole ’inattendue’
- ’Mercedes F1 doit pouvoir vivre sans moi !’ : Wolff révèle son plan de succession
- ’J’aurais pu être dans le top 3’ : Russell est frustré de sa sixième place