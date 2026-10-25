Antonelli veut conclure ’très rapidement’ alors que le titre lui tend les bras

Kimi Antonelli n’a pas encore sécurisé le titre mondial, mais il a fait le plus dur en remportant le Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche à Austin. Le pilote Mercedes F1 n’a besoin de marquer que deux points d’ici à la fin de la saison pour être champion du monde. Et bien que George Russell et Lewis Hamilton soient encore mathématiquement en lice pour la couronne, il deviendra très prochainement le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Il doit en effet inscrire deux points, quel que soit le résultat de ses rivaux lors des quatre dernières courses. Et ce scénario vaut s’il n’y a pas d’annulation du Qatar et d’Abu Dhabi, ce qui semble encore pour le moment très hypothétique, quoi qu’en dise la Formule 1.

Mais le pilote italien a surtout voulu commenter sa victoire après une course impressionnante. Avec une W17 performante et une stratégie à un arrêt parfaitement exécutée, il s’est imposé avec une large avance.

"C’était le résultat dont on avait besoin, toute l’équipe le mérite après le temps passé pour amener ce package. La voiture était plaisante à piloter, l’exécution de la stratégie à un arrêt était parfaite, je suis heureux qu’on ait réussi, c’était un bel effort de l’équipe" a déclaré Antonelli.

Celui qui a longtemps dit qu’il prenait les courses les unes après les autres change forcément de discours quant au titre mondial, plus proche que jamais : "Je sais, on est très proches, mais on va essayer de finir sur une bonne note et j’espère qu’on pourra le décrocher très rapidement."