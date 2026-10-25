Hamilton aurait-il pu rejoindre Leclerc sur le podium à Austin ?

Lewis Hamilton a terminé le Grand Prix des États-Unis à la quatrième place, au terme d’une course qui aurait pu lui permettre de rejoindre Charles Leclerc sur le podium. Si l’intervention de la voiture de sécurité virtuelle a compliqué ses chances de revenir sur Max Verstappen, le septuple champion du monde estime que l’essentiel de sa contre-performance s’est joué bien plus tôt. Confronté à un important sous-virage dans les virages lents, le pilote Ferrari reconnaît ne pas avoir trouvé les bons réglages avant le départ, un problème qui lui aurait déjà coûté de nombreux points lors des dernières courses.

Ferrari quitte Austin avec une deuxième place pour Charles Leclerc et une quatrième pour Lewis Hamilton. Un résultat encourageant pour la Scuderia, même si le Britannique estime qu’un double podium aurait pu être envisageable avec une monoplace mieux équilibrée.

Dans les derniers tours, Hamilton semblait en mesure de réduire l’écart avec Max Verstappen, troisième. L’intervention de la voiture de sécurité virtuelle (VSC) a toutefois contrarié cette tentative de remontée.

Interrogé sur la possibilité de dépasser le pilote Red Bull sans cette neutralisation, Hamilton a préféré relativiser son importance.

"Ah, avec des si, on pourrait refaire le monde ! Pour être franc, oui, la voiture de sécurité virtuelle n’était pas idéale, mais j’ai le sentiment que la course était déjà perdue lors des deux premiers relais."

Le pilote Ferrari considère en effet que les difficultés rencontrées avec l’équilibre de sa monoplace l’ont empêché de rester suffisamment proche de ses adversaires pendant une grande partie du Grand Prix.

Hamilton a particulièrement souffert du comportement de sa Ferrari dans les portions les plus lentes du Circuit des Amériques.

Le Britannique explique qu’il ne parvenait pas à inscrire correctement sa monoplace dans les virages, ce qui lui faisait perdre un temps considérable face aux voitures qui le précédaient.

"J’ai perdu énormément de temps parce que je n’arrivais tout simplement pas à faire tourner la voiture, particulièrement dans les virages lents."

Le problème concernait plusieurs passages importants du tracé texan.

"Donc dans les virages 1, 11, 12, 13, 14 et 15, j’avais un sous-virage énorme, et les autres voitures s’éloignaient tout simplement."

Cette difficulté a pesé sur les deux premiers relais de Hamilton, qui n’a pas été en mesure de maintenir le rythme nécessaire pour viser le podium.

Le septuple champion du monde a néanmoins tenté de corriger progressivement le comportement de sa monoplace en modifiant les réglages accessibles depuis son volant.

Ces ajustements ont fini par porter leurs fruits dans la dernière partie de la course.

"Je modifiais mes réglages et, lorsque nous sommes arrivés au dernier relais, je pense que nous nous étions rapprochés du bon équilibre. Mais nous aurions dû commencer la course avec cet équilibre dès le départ."

Hamilton regrette donc avant tout de ne pas avoir disposé plus tôt d’une voiture capable de lui permettre d’exploiter pleinement son potentiel. Il retient toutefois plusieurs enseignements de ce Grand Prix et souligne la qualité du travail réalisé par Ferrari dans les stands.

"Il y a donc beaucoup de choses à apprendre. L’équipe a fait un excellent travail avec les arrêts aux stands et la stratégie."

Au-delà de sa quatrième place à Austin, Hamilton estime que ses difficultés à trouver les bons réglages constituent un problème récurrent depuis plusieurs Grands Prix.

Alors que Kimi Antonelli se rapproche désormais du titre mondial, le Britannique peut encore chercher à améliorer sa position au championnat, notamment dans la lutte pour la deuxième place.

Mais pour y parvenir, il devra selon lui progresser dans la préparation de ses week-ends.

"Oui, je pense que j’ai perdu beaucoup de points au cours des cinq dernières courses environ. Et je pense que cela vient vraiment des réglages, du fait que nous ne sommes pas parvenus à les perfectionner."

Hamilton considère ce domaine comme sa principale marge de progression.

"C’est quelque chose que je dois vraiment parvenir à maîtriser. Je pense que c’est là que j’ai perdu le plus, en matière de performance."

"J’ai le sentiment de bien piloter. Aujourd’hui, je pense notamment que mon dernier relais était vraiment bon. Lors des deux premiers, je ne pouvais tout simplement rien faire contre ces problèmes."

Malgré sa frustration personnelle, Hamilton estime que le Grand Prix des États-Unis a également apporté des éléments positifs à Ferrari.

La Scuderia avait introduit des évolutions sur sa monoplace, et le Britannique salue les efforts déployés pour améliorer les performances de l’équipe.

"Mais il y a clairement beaucoup de choses à apprendre et à retenir. Je pense que l’équipe a fait un excellent travail en apportant une évolution."

"Je pense que… Charles a évidemment terminé deuxième. Nous avons donc de bonnes performances."

Hamilton espère désormais que les enseignements du week-end américain permettront à Ferrari d’aborder le Grand Prix de Mexico dans de meilleures conditions.

"Espérons qu’en arrivant au Mexique, nous pourrons améliorer certains des domaines dans lesquels nous nous sommes trompés, essentiellement au niveau des réglages."