Red Bull va presque tout changer avec la RB23 de 2027 malgré les victoires

Red Bull a retrouvé une dynamique positive en cette fin de saison 2026, notamment grâce aux évolutions techniques qui ont permis à Max Verstappen de renouer avec la victoire. Pourtant, l’écurie autrichienne ne compte pas simplement reprendre les solutions de sa RB22 pour concevoir la RB23 de 2027. Pierre Waché, son directeur technique, révèle qu’une part infime de la monoplace actuelle sera conservée l’an prochain. Malgré la continuité du règlement technique, Red Bull a identifié de nombreux domaines à améliorer, au point d’envisager une voiture largement nouvelle, aussi bien sur le plan aérodynamique que mécanique.

Après un début de saison compliqué, Red Bull a progressivement redressé la barre pour retrouver les premières places en Formule 1. L’écurie de Milton Keynes a notamment franchi un cap grâce à un ensemble d’évolutions introduit lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui a permis de libérer une partie du potentiel de la RB22.

Les progrès ont rapidement été confirmés en piste, Max Verstappen s’imposant successivement à Sepang, lors du Grand Prix de Malaisie, puis à Singapour. Cette transformation a permis à Red Bull de redevenir une référence en matière de performances, après plusieurs mois durant lesquels sa monoplace avait peiné à rivaliser avec les meilleures voitures du plateau.

Mais si cette dynamique constitue un motif d’encouragement pour l’avenir, elle ne signifie pas que l’équipe souhaite conserver l’essentiel de sa voiture actuelle. Bien au contraire.

Alors que la conception de la RB23 est déjà bien avancée, Pierre Waché annonce que Red Bull prévoit de repartir sur des bases largement renouvelées en 2027.

En effet, malgré le retour aux victoires, les titres mondiaux 2026 sont hors de portée de Max Verstappen, d’Isack Hadjar et de Red Bull. L’objectif de l’écurie est donc de capitaliser sur les enseignements de cette saison afin de commencer le prochain championnat dans de meilleures conditions.

La RB23 devra permettre à Red Bull de prolonger les progrès observés ces dernières semaines, tout en corrigeant les faiblesses qui ont pénalisé l’équipe en début d’année.

Interrogé sur la proportion d’éléments de la RB22 qui pourraient être conservés sur la monoplace de 2027, Pierre Waché a livré une réponse particulièrement révélatrice.

"Il y a quelques modifications réglementaires et nous avons beaucoup de limitations sur notre voiture. Je suis certain que les autres équipes ont des limitations différentes."

"Ce n’est pas idéal pour le plafond budgétaire, mais nous essayons de ne pas transférer trop d’éléments. Ce n’est pas bon pour le budget opérationnel de concevoir beaucoup de nouvelles pièces pour la voiture mais c’est le choix que nous devons faire pour dépasser nos limitations."

Waché estime que les possibilités d’amélioration restent suffisamment nombreuses pour justifier une refonte très importante de la monoplace.

"Plus ou moins une refonte oui, presque rien ne sera transféré en 2027, parce que nous pensons avoir identifié de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons progresser."

Un nouveau châssis et une nouvelle boîte de vitesses

Les modifications envisagées ne concerneront pas uniquement les éléments aérodynamiques visibles de la voiture.

Red Bull prévoit également de revoir en profondeur l’architecture de sa monoplace, avec des changements touchant à l’intégration des différents composants et aux éléments mécaniques.

Pierre Waché cite notamment l’agencement interne de la voiture, un domaine particulièrement important dans la recherche de performances, puisqu’il conditionne en partie les possibilités offertes aux aérodynamiciens.

"Cela concerne l’intégration des éléments, l’aérodynamique et la mécanique. Nous transférerons certaines choses, mais ce sera une quantité très limitée. Par exemple, la boîte de vitesses et le châssis seront différents."

L’enjeu sera désormais de trouver le bon équilibre entre les enseignements tirés de la RB22 et la nécessité de développer une monoplace largement différente.

Le regain de compétitivité observé depuis Bakou a montré que Red Bull était capable de résoudre certains problèmes de performances grâce à ses évolutions techniques. Mais la conception de la RB23 représente une étape supplémentaire, puisqu’il s’agit d’intégrer ces enseignements dans une architecture entièrement repensée.