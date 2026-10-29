Coup dur pour Antonelli : le leader du championnat malade et absent au Mexique ce jeudi

À trois jours de ce qui pourrait être le sacre de sa carrière, Kimi Antonelli connaît un contretemps inattendu au Grand Prix du Mexique. Le pilote Mercedes, qui dispose d’une première occasion de décrocher le titre mondial ce week-end, est malade et ne participera pas aux activités médiatiques prévues ce jeudi sur le circuit Hermanos Rodríguez. Son équipe se veut toutefois rassurante quant à sa présence en piste dès vendredi.

Mercedes a confirmé que le leader du championnat du monde de Formule 1 souffrait d’une infection virale et qu’il ne se rendrait pas sur le circuit ce jeudi pour participer aux traditionnelles rencontres avec les médias précédant le Grand Prix.

L’écurie allemande a précisé que la FIA avait autorisé Antonelli à manquer ses obligations médiatiques afin de lui permettre de se reposer et de récupérer avant le début des activités en piste.

"Kimi ne se sent pas très bien aujourd’hui alors qu’il se remet d’une infection virale. Par précaution, la FIA l’a dispensé de ses obligations médiatiques afin de lui donner la possibilité de se reposer avant le week-end. Nous nous attendons à ce qu’il soit de retour demain," a indiqué Mercedes dans un communiqué.

L’équipe s’attend donc à retrouver son pilote dès vendredi, pour la première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique.

Cette indisposition intervient à un moment particulièrement important de la saison pour Antonelli, qui pourrait être sacré champion du monde dès dimanche.

Le pilote italien est en effet assuré de décrocher le titre mondial ce week-end, sauf gros faux pas (voir le détail ci-dessous).

Mercedes espère donc que cette journée de repos permettra à son pilote de retrouver suffisamment de forces pour aborder normalement un week-end qui pourrait lui offrir son premier titre de champion du monde de Formule 1.

Bottas aussi malade !

Antonelli n’est pas le seul pilote qui manquera la journée dédiée aux médias ce jeudi, Valtteri Bottas sera lui aussi absent !

Cadillac a annoncé que Bottas ne pourrait pas honorer ses engagements médiatiques, à peine quelques minutes après que Mercedes a confirmé l’absence d’Antonelli.

"L’écurie de Formule 1 Cadillac confirme que Valtteri Bottas ne sera malheureusement pas en mesure de participer à la journée dédiée aux médias aujourd’hui à Mexico, en raison d’une maladie," a déclaré Cadillac dans un communiqué.

"L’équipe a pris la décision de lui accorder une journée de repos afin de favoriser son rétablissement."

"Il s’agit d’une mesure de précaution qui, pour l’heure, n’a aucune incidence sur sa participation au reste du week-end de course. Nous continuerons de suivre la situation et fournirons des mises à jour si nécessaire."

Une absence qui tombe aussi au moment où les journalistes voulaient le questionner sur les dernières déclarations de Dan Towriss, le PDG, qui n’a pas écarté de mettre Colton Herta au volant en 2027, alors ce que l’Américain va prendre son dernier point pour sa Super Licence F1 demain...

Comment Antonelli peut devenir champion du monde au GP de Mexico

Après sa victoire à Austin, le pilote Mercedes possède 123 points d’avance sur son coéquipier George Russell et 124 sur Lewis Hamilton. Or, il ne reste plus que 125 points à distribuer jusqu’à la fin de la saison.

Les deux Britanniques conservent donc une possibilité mathématique de remporter le championnat, mais leur marge de manœuvre est désormais quasiment inexistante.

La prochaine manche, disputée à Mexico, pourrait ainsi mettre définitivement fin à leurs espoirs. Pour prolonger la lutte, Russell ou Hamilton devront impérativement remporter le Grand Prix de Mexico.

Si un autre pilote s’impose, Antonelli sera automatiquement sacré champion du monde, quel que soit son propre résultat.

Même si Russell ou Hamilton parviennent à gagner la course, Antonelli disposera de plusieurs possibilités pour s’assurer définitivement le championnat.

Si George Russell remporte le Grand Prix de Mexico, une neuvième place suffira à Antonelli pour décrocher son premier titre mondial. En cas de victoire de Lewis Hamilton, l’Italien n’aura besoin que d’une dixième place.