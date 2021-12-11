F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Qualifying

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11 December 2021 - 15:06
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:23.322 1:22.800 1:22.109
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:22.845 1:23.145 1:22.480
03 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:23.553 1:23.256 1:22.931
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:23.350 1:23.135 1:22.947
05 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:23.624 1:23.174 1:22.992
06 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:23.117 1:23.246 1:23.036
07 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:23.467 1:23.202 1:23.122
08 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:23.428 1:23.404 1:23.220
09 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:23.764 1:23.420 1:23.389
10 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:23.829 1:23.448 1:23.409
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11 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:23.846 1:23.460
12 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:23.489 1:24.043
13 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:24.061 1:24.066
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:24.118 1:24.251
15 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:24.225 1:24.305
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16 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:24.338
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:24.423
18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:24.779
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:24.906
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:25.685

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