12 December 2021
F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Qualifying
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:23.322
|1:22.800
|1:22.109
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:22.845
|1:23.145
|1:22.480
|03
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:23.553
|1:23.256
|1:22.931
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:23.350
|1:23.135
|1:22.947
|05
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:23.624
|1:23.174
|1:22.992
|06
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:23.117
|1:23.246
|1:23.036
|07
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:23.467
|1:23.202
|1:23.122
|08
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:23.428
|1:23.404
|1:23.220
|09
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:23.764
|1:23.420
|1:23.389
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:23.829
|1:23.448
|1:23.409
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:23.846
|1:23.460
|12
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:23.489
|1:24.043
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:24.061
|1:24.066
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:24.118
|1:24.251
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:24.225
|1:24.305
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:24.338
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:24.423
|18
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:24.779
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:24.906
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:25.685
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