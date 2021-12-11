F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Free Practice 3

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11 December 2021 - 12:05
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:23.274 23
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:23.488 23
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:24.025 21
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:24.047 21
05 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:24.106 17
06 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:24.223 22
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:24.251 22
08 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:24.595 20
09 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:24.733 16
10 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:24.758 21
11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:24.821 22
12 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:24.834 18
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:25.037 23
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:25.048 18
15 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:25.094 19
16 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:25.115 25
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:25.220 22
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:25.322 19
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:25.340 18
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:26.332 19

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