12 December 2021
F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Free Practice 3
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:23.274
|23
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:23.488
|23
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:24.025
|21
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:24.047
|21
|05
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:24.106
|17
|06
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:24.223
|22
|07
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:24.251
|22
|08
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:24.595
|20
|09
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:24.733
|16
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:24.758
|21
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:24.821
|22
|12
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:24.834
|18
|13
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:25.037
|23
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:25.048
|18
|15
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:25.094
|19
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:25.115
|25
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:25.220
|22
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:25.322
|19
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:25.340
|18
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:26.332
|19
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