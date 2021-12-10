F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Free Practice 2

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10 December 2021 - 15:04
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:23.691 26
02 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:24.02934 29
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:24.083 29
04 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:24.332 25
05 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:24.400 26
06 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:24.495 27
07 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:24.532 26
08 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:24.557 29
09 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:24.844 29
10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:24.940 27
11 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:24.959 26
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:25.108 27
13 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:25.153 27
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:25.195 27
15 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:25.385 26
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:25.440 23
17 Geroge Russell Williams Mercedes FW43B 1:25.549 29
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:25.687 22
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:25.784 27
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:26.336 26

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