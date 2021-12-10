12 December 2021
F1 - Abu Dhabi GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:23.691
|26
|02
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:24.02934
|29
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:24.083
|29
|04
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:24.332
|25
|05
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:24.400
|26
|06
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:24.495
|27
|07
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:24.532
|26
|08
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:24.557
|29
|09
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:24.844
|29
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:24.940
|27
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:24.959
|26
|12
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:25.108
|27
|13
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:25.153
|27
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:25.195
|27
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:25.385
|26
|16
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:25.440
|23
|17
|Geroge Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:25.549
|29
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:25.687
|22
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:25.784
|27
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:26.336
|26
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