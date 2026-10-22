Piastri : J’ai dû désapprendre ce qui fonctionnait pour moi avec ces F1

Oscar Piastri traverse une saison 2026 bien différente de celle qui l’avait vu se battre pour le titre mondial l’an dernier. Désormais septième du championnat, sans la moindre victoire après une grande partie de la saison, l’Australien reconnaît avoir rencontré d’importantes difficultés pour adapter son pilotage aux nouvelles monoplaces. Plus surprenant encore, les qualités qui constituaient ses principaux atouts en 2025 sont précisément celles qui le pénalisent aujourd’hui. À Austin, le pilote McLaren a expliqué pourquoi cette transition s’est révélée aussi compliquée, tout en affichant un optimisme prudent sur les progrès réalisés ces dernières semaines.

La nouvelle réglementation technique de la Formule 1 a profondément modifié le comportement des monoplaces, obligeant les pilotes à revoir certaines de leurs habitudes. Pour Oscar Piastri, cette adaptation s’est révélée particulièrement difficile.

L’Australien, qui figurait parmi les prétendants au championnat du monde en 2025, occupe seulement la septième place du classement des pilotes avec 138 points, sans avoir encore remporté de Grand Prix cette saison.

Son coéquipier Lando Norris, champion du monde en titre, connaît lui aussi une campagne moins fructueuse que la précédente, mais conserve une avance significative sur Piastri. Le Britannique figure au sixième rang du championnat avec 201 points, soit 63 de plus que son équipier.

Alors que la Formule 1 entame sa tournée de trois Grands Prix sur le continent américain, Piastri estime néanmoins avoir commencé à retrouver certaines sensations qui lui avaient permis de briller l’année dernière.

Lors de la conférence de presse officielle de la FIA à Austin, Piastri a été interrogé sur les déclarations de Zak Brown. Le directeur général de McLaren Racing avait récemment estimé que son pilote retrouvait progressivement le niveau qui était le sien avant les difficultés rencontrées cette saison.

L’Australien partage en partie cette analyse, même s’il considère qu’il reste encore du travail avant de retrouver pleinement ses repères.

"Cela a certainement été difficile à retrouver pendant un certain temps, mais j’ai le sentiment que la dernière série de trois Grands Prix m’a clairement permis de revenir davantage là où je voulais être."

"Je ne suis toujours pas au niveau auquel j’aspire, mais je suis revenu dans la zone où je devrais me trouver. Ce n’est un secret pour personne que cette année a été compliquée lorsqu’il s’est agi de comprendre comment exploiter la voiture."

"Mais j’ai l’impression que, ces dernières semaines, les choses ont commencé à devenir un peu plus naturelles. Cela reste très difficile, mais nous trouvons une solution."

Cette amélioration ne résulte toutefois pas d’une transformation majeure de la McLaren. Piastri reconnaît que la monoplace a relativement peu évolué et que l’essentiel du travail a porté sur sa propre manière de piloter. Une démarche d’autant plus complexe qu’elle l’oblige à remettre en question des habitudes profondément ancrées.

Pour Piastri, le principal défi de cette saison ne consiste pas simplement à corriger quelques détails de pilotage. Les caractéristiques des monoplaces 2026 exigent une approche différente de celle qui lui permettait d’être performant avec la génération précédente.

Le problème est que les techniques qu’il maîtrisait particulièrement bien en 2025 ne produisent plus les mêmes résultats.

"Nous avons essayé différentes choses. Je pense que ce qui a été compliqué cette année, c’est que les problèmes ne peuvent pas être corrigés rapidement. Et même essayer de les résoudre complètement n’est pas du tout une tâche facile."

"Nous avons tenté certaines choses. Cela a demandé énormément de travail pour adapter mon pilotage à la voiture, parce que les éléments qui fonctionnaient souvent si bien pour moi à certains moments de l’année dernière sont précisément ceux qui me pénalisent lors de nombreux week-ends cette saison."

Pour Piastri, il a donc fallu apprendre à abandonner certains automatismes plutôt que de chercher à reproduire les sensations de 2025. Cette transition comporte également une dimension psychologique importante.

"Lorsque vous ne pouvez plus vous appuyer sur les éléments sur lesquels vous avez normalement envie de compter, c’est toujours compliqué. Il y a évidemment la difficulté de s’adapter, mais lorsque vous êtes habitué depuis longtemps à ce qu’une certaine approche fonctionne pour vous, essayer de vous en éloigner représente également un défi mental."

"J’ai donc le sentiment que nous progressons et que les choses commencent à devenir un peu plus confortables, mais il reste encore du chemin à parcourir."

Austin pourrait exposer les forces et les faiblesses de McLaren

Concernant les perspectives du Grand Prix des États-Unis, Piastri s’attend à un week-end contrasté. Le Circuit des Amériques comporte à la fois des enchaînements rapides et des virages plus lents, deux domaines dans lesquels McLaren affiche des niveaux de compétitivité différents.

"D’une manière générale, les virages rapides sont ceux dans lesquels nous avons été les plus performants cette année, tandis que les virages lents sont ceux où nous avons rencontré des difficultés."

"Ici, il y a les deux... Nous avons quelques nouveautés sur la voiture qui devraient nous aider un peu. Nous accusons un léger retard par rapport aux équipes qui nous entourent."

La hiérarchie a d’ailleurs évolué au cours des dernières semaines, notamment avec le retour en forme de Red Bull. Piastri estime que les progrès réalisés par Red Bull depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan ont sensiblement modifié les rapports de force.

"Je pense que Red Bull a clairement franchi un grand cap lors de la dernière série de trois Grands Prix. Les évolutions qu’ils ont apportées à Bakou étaient très efficaces."

"Je ne pense pas que ce soit une surprise de voir Ferrari aussi performante à Singapour. Nous nous attendions à ce que Ferrari soit la référence là-bas."

"Les deux équipes étaient clairement plus fortes que nous. Ces dernières semaines, Red Bull est devenue la voiture la plus régulièrement rapide."

Enfin, Piastri a été invité à donner son avis sur la possibilité de voir Kimi Antonelli décrocher son premier titre mondial dès cette saison.

Le pilote Mercedes, qui mène le championnat, s’est imposé comme l’une des principales révélations de la nouvelle réglementation après une première année d’apprentissage en Formule 1.

L’Australien se montre particulièrement admiratif de sa progression et de sa capacité à s’adapter à des monoplaces profondément différentes de celles de 2025.

"Il a évidemment été très, très impressionnant. Les progrès qu’il a réalisés depuis sa première saison sont assez remarquables, surtout avec des voitures différentes et des moteurs différents. Il a fait du bon travail pour s’adapter aux exigences de ces monoplaces... Je pense qu’il serait un champion du monde méritant cette année."