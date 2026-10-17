Hadjar s’estime ’très chanceux’ d’apprendre aux côtés de Verstappen

Isack Hadjar reconnait qu’il a de la chance de piloter dès sa deuxième saison en F1 aux côtés de Max Verstappen, aussi difficile soit le défi de s’opposer à lui au quotidien. Le pilote Red Bull a raconté ce qu’il a découvert chez le quadruple champion du monde, et comment il aborde ce défi qui consiste à s’opposer à un des pilotes les plus titrés de l’histoire de la Formule 1.

Après une saison chez Racing Bulls, il a été promu cette année chez Red Bull, et a appris récemment qu’il sera toujours sous les couleurs de l’équipe de Milton Keynes l’année prochaine, ce qui lui permet d’évoluer face à ce défi.

"Je sais que je fais probablement face au summum du summum du niveau que l’on peut atteindre en Formule 1, et il est juste à côté de moi dans le garage" a expliqué Hadjar dans le podcast Beyond the Grid. "Donc vivre cela à mon âge, si tôt dans ma carrière, je suis un gars très, très chanceux."

"Rien que pour ça, je suis reconnaissant, et c’est génial. Mais j’adore le défi. J’adore aborder chaque séance en sachant qu’il va établir une référence que je dois égaler et que je dois dépasser. C’est tout simplement excitant. Cela change tout ce que j’ai connu durant toute ma carrière."

Le Français admet être impressionné par ce qu’il voit son équipier faire au volant de la RB22, notamment dans sa capacité à ne pas faire d’erreur, même s’il assure qu’il n’est pas non plus surpris.

"Je dirais que c’est exactement ce à quoi je m’attendais de la part de Max Verstappen sur la piste. J’avais une idée de son niveau, et cela se traduit très bien. Ce que j’ai en tête et que je veux accomplir sur la piste, il le fait."

"Mais il y a toujours une différence entre ce que vous visiez de faire et ce que vous délivrez réellement. Il y a toujours un petit écart parfois, mais lui est constant. Il n’a pas vraiment de moments creux. Il ne fait pas d’erreurs. Il est toujours au bon endroit au bon moment aussi. Il crée un peu sa propre chance."

"Disons que sur un circuit, vous avez environ 15 virages et peut-être qu’il y a un virage que vous maîtrisez, ou deux, trois, quatre, cinq virages que vous négociez vraiment, vraiment bien. Mais il vous égale là-bas et ensuite sur les autres, il maintient ce même niveau."

"Et puis sur l’ensemble du tour, il fait la différence au chrono. Je ne dirais pas que je regarde les données en me disant ’je ne peux pas reproduire ça’. C’est la fréquence à laquelle il le fait. C’est ce qui fait la grande différence au final. Il n’a pas de pic. C’est plat. C’est tout en haut, mais c’est plat. C’est ce qui fait de lui un pilote si coriace."