5 December 2021
F1 - Saudi Arabia GP 2021 - Qualifying
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:28.466
|1:27.712
|1:27.511
|02
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:28.057
|1:28.054
|1:27.622
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:28.285
|1:27.953
|1:27.653
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:28.310
|1:28.459
|1:28.054
|05
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:28.021
|1:27.946
|1:28.123
|06
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:28.401
|1:28.314
|1:28.125
|07
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:28.338
|1:28.344
|1:28.180
|08
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:28.503
|1:28.222
|1:28.442
|09
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:28.752
|1:28.574
|1:28.647
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:28.899
|1:28.616
|1:28.754
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:28.216
|1:28.668
|12
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:28.856
|1:28.885
|13
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:28.944
|1:28.920
|14
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:28.926
|1:29.054
|15
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:28.237
|1:53.652
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:29.177
|17
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:29.198
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:29.368
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:29.464
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:30.473
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