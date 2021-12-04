Abu Dhabi GP || December 12 || 17h00 (Local time)

F1 - Saudi Arabia GP 2021 - Qualifying

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4 December 2021 - 19:03
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:28.466 1:27.712 1:27.511
02 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:28.057 1:28.054 1:27.622
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:28.285 1:27.953 1:27.653
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:28.310 1:28.459 1:28.054
05 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:28.021 1:27.946 1:28.123
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:28.401 1:28.314 1:28.125
07 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:28.338 1:28.344 1:28.180
08 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:28.503 1:28.222 1:28.442
09 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:28.752 1:28.574 1:28.647
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:28.899 1:28.616 1:28.754
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11 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:28.216 1:28.668
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:28.856 1:28.885
13 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:28.944 1:28.920
14 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:28.926 1:29.054
15 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:28.237 1:53.652
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16 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:29.177
17 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:29.198
18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:29.368
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:29.464
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:30.473

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