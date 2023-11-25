Abu Dhabi GP || November 26 || 17h00 (Local time)

F1 - Abu Dhabi GP 2023 - Qualifying

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25 November 2023 - 16:02
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT RB19 1:24.160 1:23.740 1:23.445
02 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1:24.459 1:23.969 1:23.584
03 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL60 1:24.487 1:24.278 1:23.782
04 George Russell Mercedes W14 1:24.337 1:24.013 1:23.788
05 Lando Norris McLaren Mercedes MCL60 1:24.368 1:23.920 1:23.816
06 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT AT04 1:24.286 1:24.207 1:23.968
07 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR23 1:24.501 1:24.131 1:24.084
08 Nico Hülkenberg Haas Ferrari VF-23 1:24.425 1:24.213 1:24.108
09 Sergio Pérez Red Bull Honda RBPT RB19 1:24.209 1:24.116 1:24.171
10 Pierre Gasly Alpine Renault A523 1:24.600 1:24.078 1:24.548
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11 Lewis Hamilton Mercedes W14 1:24.437 1:24.359
12 Esteban Ocon Alpine Renault A523 1:24.565 1:24.391
13 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR23 1:24.405 1:24.422
14 Alex Albon Williams Mercedes FW45 1:24.298 1:24.439
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT AT04 1:24.461 1:24.442
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16 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1:24.738
17 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-23 1:24.764
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C43 1:24.788
19 Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari C43 1:25.159
20 Logan Sargeant Williams Mercedes FW45 -:—.---

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