25 November 2023
F1 - Abu Dhabi GP 2023 - Qualifying
Search
|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB19
|1:24.160
|1:23.740
|1:23.445
|02
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-23
|1:24.459
|1:23.969
|1:23.584
|03
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL60
|1:24.487
|1:24.278
|1:23.782
|04
|George Russell
|Mercedes W14
|1:24.337
|1:24.013
|1:23.788
|05
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL60
|1:24.368
|1:23.920
|1:23.816
|06
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda RBPT AT04
|1:24.286
|1:24.207
|1:23.968
|07
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR23
|1:24.501
|1:24.131
|1:24.084
|08
|Nico Hülkenberg
|Haas Ferrari VF-23
|1:24.425
|1:24.213
|1:24.108
|09
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RBPT RB19
|1:24.209
|1:24.116
|1:24.171
|10
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A523
|1:24.600
|1:24.078
|1:24.548
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Lewis Hamilton
|Mercedes W14
|1:24.437
|1:24.359
|12
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A523
|1:24.565
|1:24.391
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR23
|1:24.405
|1:24.422
|14
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW45
|1:24.298
|1:24.439
|15
|Daniel Ricciardo
|AlphaTauri Honda RBPT AT04
|1:24.461
|1:24.442
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Carlos Sainz
|Ferrari SF-23
|1:24.738
|17
|Kevin Magnussen
|Haas Ferrari VF-23
|1:24.764
|18
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo Ferrari C43
|1:24.788
|19
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo Ferrari C43
|1:25.159
|20
|Logan Sargeant
|Williams Mercedes FW45
|-:—.---
Formula 1 news
25 November 2023
F1 - Abu Dhabi GP 2023 - Qualifying
25 November 2023
F1 - Abu Dhabi GP 2023 - Free Practice 3
24 November 2023
F1 - Abu Dhabi GP 2023 - Free Practice 2
24 November 2023