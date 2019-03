Bahreïn, Libres : Sette Câmara en tête des essais libres

Les essais libres du premier week-end de l’année en Formule 2 ont été dominés par la Dams de Sergio Sette Câmara, qui s’est emparé du meilleur temps avec un chrono de 1’43"618. Il devance de presque trois dixièmes de seconde son équipier, Nicholas Latifi.

Ralph Boschung a signé le troisième temps pour le compte de Trident, devant Luca Ghiotto et le premier rookie de ce classement, Callum Ilott, cinquième pour le compte de Sauber Junior Team by Charouz.

Guanyu Zhou, le coéquipier de Ghiotto et lui aussi débutant, est sixième devant Nyck de Vries et Louis Delétraz, nouveau pilote Carline. Juan Manuel Correa est neuvième devant le revenant Nobuharu Matsushita.

Les pilotes Prema suivent aux portes du top 10, Sean Gelael devant Mick Schumacher, et devancent le premier Français de ce classement, Anthoine Hubert, débutant en F2 avec l’équipe BWT Arden.

Jack Aitken est 14e pour le compte de Campos et s’est illustré avec une manœuvre de dépassement étrange sur Latifi, qu’il a emmené au large au premier freinage du deuxième secteur. Il devance Giuliano Alesi et un autre revenant, Jordan King. Nikita Mazepin devance Dorian Boccolacci et les débutants Tatiana Calderón et Mahaveer Raghunathan.