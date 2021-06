Rosenqvist est indemne et sortira de l’hôpital ce dimanche

Felix Rosenqvist en est quitte pour une belle frayeur. Le Suédois a connu un énorme accident à Détroit, lors de la septième manche du championnat IndyCar 2021, quand sa McLaren n’a pas freiné.

Après un choc presque frontal dans les pneus puis le muret en béton, la McLaren s’est immobilisée avec ce qui restait du museau - ou plutôt de l’avant de la cellule de survie - pointant vers le haut.

En dépit d’un choc énorme, qui a fait décoller les pneus par dessus le grillage et renversé un bloc de béton, le pilote va bien et ne passe qu’une nuit à l’hôpital, avant de retourner ce dimanche dans le paddock de Détroit pour la deuxième course.

"Après son accident durant la course, Felix Rosenqvist a été évalué au centre médical du circuit de Détroit" a déclaré Geoffrey Billows, médecin de l’IndyCar. "Il a été ensuite transféré au Detroit Receiving Hospital pour des radios et évaluations par les services neurologique et de trauma."

"Les évaluations n’ont révélé aucune blessure menaçant sa vie ou ses membres, il reste réveillé et alerte, il sera observé toute la nuit avant d’être libéré de l’hôpital" a conclu le médecin de la discipline.

McLaren prévoit de communiquer au sujet de son pilote demain, ainsi que de la voiture 7 qu’il pilote habituellement, pour la deuxième course du week-end. Patricio O’Ward, dans l’autre McLaren, a terminé troisième d’une course remportée par Marcus Ericsson.