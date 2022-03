Pagenaud : ’Une bonne base de travail’ pour l’Indy 500

Simon Pagenaud a signé un résultat solide sur le Texas Motor Speedway, théâtre de la deuxième course d’IndyCar de la saison. Le Français a participé à sa première manche sur ovale pour le compte de l’équipe Meyer Shank Racing, et a terminé à une belle huitième position.

Après un départ en 15e place, il est remonté 12e puis neuvième pendant une neutralisation. En fin de course, il visait la cinquième position, mais le comportement de sa monoplace ne lui a pas permis d’y parvenir.

"Ce fut une course incroyable et toute l’équipe a réalisé une super performance à tous les niveaux" a déclaré Pagenaud. "Je suis très content de mon pilotage et des relances. C’était une bonne journée pour tout le monde."

"A la fin de la course le vent s’est renforcé et on a eu énormément de survirage. J’ai beaucoup attaqué pour remonter à la cinquième place, mais c’était un peu trop pour le pneu arrière droit. La course a été vraiment plaisante dans l’ensemble avec de beaux dépassements."

Pagenaud avoue que pour lui, l’important est de préparer au mieux l’Indy 500 : "Je suis vraiment fier d’avoir amener la Honda AutoNation / SiriusXM à la huitième place. C’est une très bonne base de travail pour le reste de la saison et surtout pour les 500 Miles."