On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires

La collection "Un Siècle de Victoires" parue récemment comporte, en plus de l’ouvrage sur les 24H de Spa-Francorchamps déjà évoqué (à lire ici) un autre livre de référence pour les amoureux du Mans.

Avec 24 Heures du Mans, un siècle de victoires, vous retrouvez le même concept, avec des voitures certainement plus connues et légendaires du grand public passionné des courses d’Endurance.

Benjamin Benéteau, le dessinateur de Michel Vaillant, a campé au crayon rien de moins que les voitures victorieuses des 90 premières éditions des 24 Heures du Mans disputées entre 1923 et 2023, soit un siècle complet !

Chaque édition est présenté sur une double page indiquant la date de la course, le modèle de la voiture victorieuse et le nom de l’équipage qui la pilotait. La longueur du circuit, le nombre de tours et la distance parcourue complètent les données de la course ainsi que la moyenne réalisée par le vainqueur.

Chaque voiture victorieuse est croquée en pleine action avec le réalisme que l’on connaît des dessins de Benjamin Benéteau. Le livre de 198 pages, imprimé sur papier dessin ivoire pour mettre en valeur toute la finesse des dessins comprend de surcroît une anecdote sur chaque édition des 24 Heures du Mans afin de faire replonger le lecteur dans l’ambiance de cette course mythique.

Ce livre collector en français et en anglais imprimé en tirage limité à 1000 exemplaires numérotés est estampillé “Produit officiel 24 Heures Le Mans”.

A noter que vous pouvez commander le livre avec une dédicace personnalisée de la part de Benjamin Benéteau pour 50 € de plus.

Vous pouvez aussi acheter simultanément le livre sur les 24 Heures du Mans et le livre sur les 24 Heures de Spa avec une réduction de 17 €.

Les deux livres sont aussi disponibles au format "Album", à un prix plus contenu, pour les plus petites bourses.

Pour commander ce magnifique livre sur les 24H du Mans, cliquez ici.