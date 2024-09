On a lu : 24 Heures de Spa Francorchamps, 100 ans de victoires

Par Franck Drui 1er septembre 2024 - 07:00





Attention chef d’œuvre ! Le dessinateur de Michel Vaillant a mis son immense talent au service des 24 Heures de Spa Francorchamps et a campé au crayon toutes les voitures qui ont gagné l’épreuve légendaire qui se déroule chaque année en Belgique.

Cette année, l’édition 2024 fêtait son centenaire (un an après Le Mans) et Benjamin Benéteau a encore une fois frappé dans le livre ’24 Heures de Spa Francorchamps, 100 ans de victoires’ aux Editions Vernet.

En effet, avec pas moins de 75 voitures à reproduire, dans les moindres détails, la tâche était immense. Et pour le dessinateur, il n’est jamais question de les immortaliser au crayon en statique ! Les voitures sont reproduites en train de rouler, avec un bel effet de vitesse à chaque fois.

Le réalisme est vraiment bluffant et même si les 24 Heures de Spa s’adressent à une frange de passionnés plus réduite, la réputation de Benjamin Benéteau et de son travail justifie l’achat de cet ouvrage.

Le livre de 168 pages, imprimé sur papier dessin ivoire pour mettre en valeur toute la finesse des dessins comprend de surcroît une anecdote sur chaque édition afin de faire replonger le lecteur dans l’ambiance de cette course mythique.

Edité en tirage limité numéroté de 800 exemplaires, ce livre collector est estampillé “Produit officiel 24 Heures de Spa”.

Et enfin, ce “Beau Livre” est vendu 79 € et l’ensemble des profits de la vente sera reversé à l’Institut du Cerveau.

Pour les plus petites bourses, en complément du livre, un album de 84 pages reprenant uniquement les dessins des 75 voitures est proposé au prix de 14,90 €.

Le livre et l’abum sont en vente sur le site 100ansdevictoires.fr et dans les boutiques officielles SRO / 24 Heures de Spa.