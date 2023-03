NASCAR : Button fait parler l’expérience pour terminer 18e

Par Emmanuel Touzot 27 mars 2023 - 01:41





Jenson Button et Kimi Räikkönen ont terminé dans le milieu de peloton lors de la course d’Austin de NASCAR, située sur le Circuit of the Americas. Ils disputaient respectivement leur première et deuxième course dans la première division du sport auto américain, et ont su éviter les embûches pour rallier l’arrivée.

Les deux anciens pilotes de Formule 1 ont eu des difficultés à se montrer durant la course, à l’exception de la fin de celle-ci, puisque Räikkönen s’est décalé en restant en piste à 10 tours de l’arrivée, lors d’une neutralisation.

Cela a permis au Finlandais de reprendre la course en quatrième place, mais il a reculé au huitième rang dès la relance. Il est ensuite descendu en 11e place, est remonté jusqu’à la neuvième, mais a dû céder de nombreuses positions.

La fin de course a vu la voiture de sécurité intervenir à plusieurs reprises, et le Finlandais a tenu dans le peloton de tête malgré les nombreux incidents de course, jusqu’à une deuxième relance en fin de course qui lui a coûté quelques places.

En vieux briscard, Button a réussi à remonter dans le top 20 et termine finalement 18e, tandis que Räikkönen doit se contenter de la 24e position. Jimmie Johnson, septuple champion qui participe à plusieurs courses cette saison dans l’équipe dont il est copropriétaire avec Richard Petty, a abandonné au premier tour après un accident.